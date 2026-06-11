https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/cumhurbaskani-erdogan-cografyamiza-saldiranlar-doktukleri-kanin-hesabini-verecek-1106431168.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T15:00+0300
2026-06-11T15:00+0300
2026-06-11T15:14+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türk Kızılay Ödülleri Töreni”nde konuştu.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek
15:00 11.06.2026 (güncellendi: 15:14 11.06.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türk Kızılay Ödülleri Töreni”nde konuştu.
Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta ve Suriye'de çalışmalarıyla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazınmıştır Kızılay, 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı, günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı
Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır