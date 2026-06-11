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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türk Kızılay Ödülleri Töreni”nde konuştu.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek

15:00 11.06.2026 (güncellendi: 15:14 11.06.2026)
© Utku UçrakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türk Kızılay Ödülleri Töreni”nde konuştu.
Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta ve Suriye'de çalışmalarıyla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazınmıştır
Kızılay, 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı, günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı
Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır
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