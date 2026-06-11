https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/israil-basini-acikladi-abdnin-son-saldirilarina-israil-ordusu-katilmadi-1106412743.html

İsrail basını açıkladı: ABD'nin son saldırılarına İsrail ordusu katılmadı

İsrail basını açıkladı: ABD'nin son saldırılarına İsrail ordusu katılmadı

Sputnik Türkiye

İsrail güvenlik kaynaklarının devlet televizyonuna yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu şu an için İran'a yönelik saldırılarda yer almadı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T02:49+0300

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İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan güvenlik kaynakları İsrail ordusunun "İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını" aktardı.Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail ordusunun ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın olası füze saldırılarına karşı hazırlık yaptığı kaydedildi.İran basını, ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu.Trump, Beyaz Saray'da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-duyurdu-hurmuz-bogazi-her-turlu-geminin-gecisine-kapatildi-1106412532.html

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