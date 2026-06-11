https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bakan-tekin-en-cok-merak-edilen-soruya-net-yanit-verdi-ara-tatil-kalkacak-mi-1106420049.html

Bakan Tekin en çok merak edilen soruya net yanıt verdi: Ara tatil kalkacak mı?

Bakan Tekin en çok merak edilen soruya net yanıt verdi: Ara tatil kalkacak mı?

Sputnik Türkiye

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da ara tatil uygulamasının devam... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T11:10+0300

2026-06-11T11:10+0300

2026-06-11T11:10+0300

türki̇ye

liseye geçiş sistemi (lgs)

yusuf tekin

milli eğitim bakanlığı (meb)

ara tatil

ara tatil kalkacak mı

kamera

lgs

liselere geçiş sistemi (lgs)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101598/05/1015980535_0:41:1024:617_1920x0_80_0_0_0c6f35bec36e422650161bb06d4db8a4.jpg

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin en çok merak ettiği 'ara tatil kalkacak mı?' sorusuna da net yanıt verdi. Bakan Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Tekin ayrıca LGS’de sınav güvenliği için sınıflara kamera yerleştirileceğini, veliler için ise "Ebeveyn Okulu" programını zorunlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.12 yıllık zorunlu eğitimde değişiklik yapılacak mı?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ara tatillerin kaldırılmayacağını belirten Tekin, akademik takvimin yayımlanacağını söyledi. Tekin, gelecek yıl birinci yarıyılda ara tatil yapılacağını, ikinci yarıyıldaki ara tatil döneminin ise Ramazan Bayramı haftasına denk geldiğini ifade etti.Zorunlu eğitime ilişkin tartışmalara da değinen Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kamuoyunda tartışılmasını istediklerini ancak kısa vadede gündemlerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Tekin, dünyada eğitim süresinin yeniden ele alındığını, YÖK'ün de bu konuda çalışma yürüttüğünü belirtti.LGS'de sınıflara kamera konulacakHafta sonu yapılacak LGS'le ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Tekin, LGS'de bu yıl yeni bir tedbir olarak sınav yapılan sınıflara kamera konulacağını belirtti. Kameraların öğretmenlerin mahremiyetini zedelememesi için yalnızca sınav saatlerinde çalışacağını söyleyen Tekin, LGS ve YKS'de müfredat dışı soru sorulmasının söz konusu olmadığını vurguladı.Okul kayıtlarında yeni dönem Adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin de bilgi veren Tekin, okulun kayıt bölgesindeki öğrencilerin kaydının otomatik yapılacağını açıkladı. Kayıt bölgesi dışından gelmek isteyen öğrencilerin ise okul kontenjanı dolmadıysa elektronik ortamda kurayla alınacağını belirtti. Bakan Tekin bazı velilerin çocuklarını farklı adreslerde göstererek okul kaydı yaptırmaya çalıştığını, muvafakat belgesiyle yapılan bu başvurulara artık öncelik verilmeyeceğini söyledi.Ebeveyn Okulu zorunlu hale gelecekBakan Tekin, veli randevu sisteminin daha güvenli ve planlı yürütülmesi için yeni bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Yeni sistemde başvuru kanallarının çeşitlendirileceğini, okulun da veli adına randevu oluşturabileceğini ve velilere farklı kanallardan bildirim gönderileceğini belirtti.Tekin ayrıca okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlamasına benzer şekilde, veliler için de "Ebeveyn Okulu" programını zorunlu hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/1104146363.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

liseye geçiş sistemi (lgs), yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı (meb), ara tatil, ara tatil kalkacak mı, kamera, lgs, liselere geçiş sistemi (lgs)