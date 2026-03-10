https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/1104146363.html

Ara tatil saha araştırması sonuçları açıklandı: Öğretmenlerin yüzde 88.2'si, velilerin yüzde 70.5'i istemiyor

Türkiye'de ara tatiller kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı tartışması sürerken, yapılan bir saha çalışması öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin görüşlerini ortaya koydu. 'Ara Tatil Uygulamasının Değerlendirilmesi: Okul Yöneticisi, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Araştırması'nın sonuçlarına göre, olası bir kaldırma kararına öğretmenlerin yüzde 88.2'si, okul yöneticilerinin yüzde 72.1'i ve velilerin yüzde 70.5'i katılmıyor. Öğrencilerin lisede yüzde 85.7'si, ortaokulda yüzde 78.4'ü uygulamanın devam etmesini istiyor.Ara tatil araştırmasının sonuçları açıklandıMemur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 55 bin 126 öğretmen, 7 bin 792 yönetici, 20 bin 675 öğrenci ve 36 bin 116 veli olmak üzere 119 bin 709 katılımcıya anket yoluyla yapılan "Ara Tatil Uygulamasının Değerlendirilmesi: Okul Yöneticisi, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.Öğretmenlerin yüzde 88.2'si ara tatillerin kaldırılmasını istemiyorYalçın saha çalışmasının sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Araştırma sonuçları ara tatil uygulamasının tüm paydaş gruplar tarafından yüksek düzeyde sahiplenildiğini göstermekte. Olası bir kaldırma kararına öğretmenlerin yüzde 88.2'si, okul yöneticilerinin yüzde 72.1'i ve velilerin yüzde 70.5'i bu katılmamakta.Özellikle öğrencilerin lisede yüzde 85.7, ortaokulda yüzde 78.4, uygulamayı devam ettirme yönünde bir iradesi ve isteği var. 'Bakanlığın ara tatili kaldırma yönündeki olası bir kararını desteklerim' diyen velilerde oran erkek velilerde yüzde 18,3, kadın velilerde yüzde 23,6. 'İkimiz de çalışıyoruz' diyen velilerin yüzde 76,2'si, 'sadece ben çalışıyorum' diyen velilerin yüzde 71,2'si, 'ikimiz de çalışmıyoruz' diyen velilerin yüzde 67,9'u, 'sadece eşim çalışıyor' diyen velilerin de yüzde 64,3'ü, bakanlığın ara tatili kaldırma yönündeki olası bir kararını desteklememekte."Yalçın, kamuoyundaki yaygın kaygıların aksine öğretmenlerin yüzde 86,9'unun ara tatillerin öğrenme kaybına yol açtığı tezine katılmadığını söyledi.Tatil sonrası derslere uyum sağlamada sorun yaşanıyor mu?Yalçın, öğretmenlerin yüzde 82,7'si ve öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'inin tatil sonrası derslere uyum sağlama konusunda herhangi bir kronik güçlük yaşamadıklarını belirttiklerini dile getirdi.Yalçın, araştırmanın ara tatillerin öğrenme kaybına yol açmadığını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerinin yüzde 90,6'sı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 86,6'sının ara tatilin ders çalışma düzenini bozmadığını ifade ettiklerini bildirdi. Yalçın, öğretmenlerin yüzde 87,3'ünün bu dönemlerin bilişsel ve duyuşsal tazelenme sağladığını söylediğini aktardı.Çalışan ebeveynlerin çocuk bakımı noktasında ciddi bir mağduriyet yaşadığına dair hipotezin saha verileriyle doğrulanmadığına işaret eden Yalçın, "Her iki ebeveyni çalışan ailelerin yüzde 76,2'si uygulamanın kaldırılmasına karşı çıkmakta. Velilerin büyük bir kısmı ara tatilin izin almalarını zorunlu kılmadığını veya iş yerinde sorun oluşturmadığını belirtmişlerdir. Bu oran lise velilerinde yüzde 80,3, okul öncesi velilerinde yüzde 69,6'dır. Velilerin yaklaşık yüzde 50'si tatil dönemlerinde verilen ödev ve projelerin uygulamanın dinlenme ve tazelenme amacını gölgelediğini söylüyor." dedi. Araştırmada, ortalama her 3 veliden 2'si ara tatillerin çocuğunun kişisel gelişim faaliyetlerine zaman ayırmada önemli bir rol oynadığını ifade ettiğini vurgulayan Yalçın, öğretmenlerin yüzde 88,9'unun, velilerin ortalama yüzde 70'ten fazlasının ara tatilde ailece kaliteli zaman geçirmek için önemli bir fırsat bulduklarını söyledikleri bilgisini paylaştı.

