https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-abd-dunya-kupasi-icin-dogru-kisilerin-girisine-odaklaniyor-1106409708.html

Trump: ABD, Dünya Kupası için ‘doğru kişilerin’ girişine odaklanıyor

Trump: ABD, Dünya Kupası için ‘doğru kişilerin’ girişine odaklanıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası kapsamında ülkeye giriş yapacak ziyaretçilerle ilgili olarak, yönetimin 'doğru kişilerin' ABD’ye alınmasına... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T20:32+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir yasanın imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trump, ABD’ye futbol taraftarlarının vize alıp alamayacağına dair endişeler sorulunca, konunun yakından takip edildiğini ve 'doğru kişilerin ülkeye giriş yapmasını sağlamak' istediklerini belirtti.Son dönemde, bazı kişilerin vize ve giriş sorunları yaşaması ve Somali kökenli bir futbol hakeminin 'terör bağlantısı şüphesi' gerekçesiyle ülkeye alınmaması tartışma yaratmıştı. Ayrıca İran’a yönelik vize kısıtlamaları ve taraftar kontenjanına ilişkin kararlar da eleştirilere neden oldu.İran Milli Takımı oyuncularının ise yalnızca maç günlerinde ABD’ye giriş yapabileceği, karşılaşmaların ardından ülkeyi terk etmelerinin isteneceği ve bazı federasyon yetkililerine vize verilmediği iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trumpa-israil-ve-erdogan-soruldu--1106408053.html

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