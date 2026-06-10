https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-abd-dunya-kupasi-icin-dogru-kisilerin-girisine-odaklaniyor-1106409708.html
Trump: ABD, Dünya Kupası için ‘doğru kişilerin’ girişine odaklanıyor
Trump: ABD, Dünya Kupası için ‘doğru kişilerin’ girişine odaklanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası kapsamında ülkeye giriş yapacak ziyaretçilerle ilgili olarak, yönetimin 'doğru kişilerin' ABD’ye alınmasına... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T20:32+0300
2026-06-10T20:32+0300
2026-06-10T20:32+0300
dünya
abd
dünya kupası
maç
maç yayını
vize
vize başvuru
vize krizi
elektronik vize
vize muafiyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090096554_0:2:1080:610_1920x0_80_0_0_4f4ca92210e3e83d714d13b97978123f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir yasanın imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trump, ABD’ye futbol taraftarlarının vize alıp alamayacağına dair endişeler sorulunca, konunun yakından takip edildiğini ve 'doğru kişilerin ülkeye giriş yapmasını sağlamak' istediklerini belirtti.Son dönemde, bazı kişilerin vize ve giriş sorunları yaşaması ve Somali kökenli bir futbol hakeminin 'terör bağlantısı şüphesi' gerekçesiyle ülkeye alınmaması tartışma yaratmıştı. Ayrıca İran’a yönelik vize kısıtlamaları ve taraftar kontenjanına ilişkin kararlar da eleştirilere neden oldu.İran Milli Takımı oyuncularının ise yalnızca maç günlerinde ABD’ye giriş yapabileceği, karşılaşmaların ardından ülkeyi terk etmelerinin isteneceği ve bazı federasyon yetkililerine vize verilmediği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trumpa-israil-ve-erdogan-soruldu--1106408053.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090096554_0:158:1080:968_1920x0_80_0_0_3dfed85451aa6ed65ee772a6d129524d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, dünya kupası, maç, maç yayını, vize, vize başvuru, vize krizi, elektronik vize, vize muafiyeti, vize yasağı, vize serbestisi
abd, dünya kupası, maç, maç yayını, vize, vize başvuru, vize krizi, elektronik vize, vize muafiyeti, vize yasağı, vize serbestisi
Trump: ABD, Dünya Kupası için ‘doğru kişilerin’ girişine odaklanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası kapsamında ülkeye giriş yapacak ziyaretçilerle ilgili olarak, yönetimin 'doğru kişilerin' ABD’ye alınmasına odaklandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir yasanın imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, ABD’ye futbol taraftarlarının vize alıp alamayacağına dair endişeler sorulunca, konunun yakından takip edildiğini ve 'doğru kişilerin ülkeye giriş yapmasını sağlamak' istediklerini belirtti.
Son dönemde, bazı kişilerin vize ve giriş sorunları yaşaması ve Somali kökenli bir futbol hakeminin 'terör bağlantısı şüphesi' gerekçesiyle ülkeye alınmaması tartışma yaratmıştı. Ayrıca İran’a yönelik vize kısıtlamaları ve taraftar kontenjanına ilişkin kararlar da eleştirilere neden oldu.
İran Milli Takımı oyuncularının ise yalnızca maç günlerinde ABD’ye giriş yapabileceği, karşılaşmaların ardından ülkeyi terk etmelerinin isteneceği ve bazı federasyon yetkililerine vize verilmediği iddia edildi.