https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/abdnin-vurdugu-gemide-3-hintli-denizci-oldu-hindistan-abd-elcisine-nota-verdi-1106430025.html

ABD'nin vurduğu gemide 3 Hintli denizci öldü, Hindistan ABD elçisine nota verdi

ABD'nin vurduğu gemide 3 Hintli denizci öldü, Hindistan ABD elçisine nota verdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Umman açıklarında ticari bir gemiye düzenlediği saldırıda kayıp olarak bildirilen 3 Hintli denizcinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Hindistan'ın... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T14:12+0300

2026-06-11T14:12+0300

2026-06-11T14:39+0300

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Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, bugün yaptığı açıklamada, saldırıda 3 Hintli denizcinin öldüğünü doğruladı.Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na göre, saldırı sırasında gemide 24 Hintli mürettebat bulunuyordu. Hindistan, dün akşam saatlerinde saldırıyı kınayarak, bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırıların "derin endişe kaynağı" olduğunu belirtmiş ve bunların Orta Doğu'daki devam eden çatışmanın doğrudan sonucu olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanlığı, "bölgedeki gerilimin acilen azaltılması" ve "ticari gemiler ile sivil altyapıya yönelik saldırıların durdurulması" çağrısında bulundu. Hindistan'ın ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi'ne nota verdiği de bildirildi.Olay nasıl gerçekleşti? Hindistan Denizcilik Bakanlığı'na göre, Palau bayraklı petrol tankeri MT Settebello, ABD güçleri tarafından vuruldu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geminin İran limanlarına uygulanan Amerikan ablukasını ihlal ettiğini iddia ederek, mürettebatın uyarılara uymaması üzerine geminin makine dairesine hassas güdümlü mühimmatla ateş edildiğini açıkladı.Bakan Sonowal, X hesabından yaptığı paylaşımda olayı "trajik" olarak nitelendirdi ve cesetlerin bulunup kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.Bölgede yaşanan son gelişmelerBu saldırı, ABD'nin İran'a yönelik hava operasyonlarının gölgesinde gerçekleşti. Bölgedeki gerilim hızla tırmanırken, İran'ın da misilleme olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e saldırılar düzenlediği, Hormuz Boğazı'nı "geçici olarak kapattığı" yönünde açıklamalar yapıldı.Bu olay, ABD güçlerinin bu hafta Hint mürettebatlı gemilere yönelik üçüncü saldırısı olarak kayıtlara geçti. Önceki günlerde de başka bir Hint mürettebatlı tanker (Marivex) vurulmuştu.Hindistan, bölgedeki ticari seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve sivillerin hedef alınmasının önlenmesi çağrısını yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/orta-doguda-son-durum-abd-irani-vurdu-iran-karsilik-verdi-kuveyt-urdun-ve-bahreynde-sicak-saatler-1106414446.html

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