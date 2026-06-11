https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/orta-doguda-son-durum-abd-irani-vurdu-iran-karsilik-verdi-kuveyt-urdun-ve-bahreynde-sicak-saatler-1106414446.html

Orta Doğu'da son durum: ABD İran'ı vurdu, İran karşılık verdi. Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'de sıcak saatler yaşandı

Orta Doğu'da son durum: ABD İran'ı vurdu, İran karşılık verdi. Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'de sıcak saatler yaşandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin gece saatlerinde İran’ı 49 adet Tomahawk füzesiyle hedef alıp başlayan sıcak saatler, kısa sürede tırmandı. İran, yanıt olarak Bahreyn, Ürün ve... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T08:49+0300

2026-06-11T08:49+0300

2026-06-11T09:18+0300

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ABD merkez komutanlığı CENTCOM, dün gece İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurdu. ABD, İran’a ait sistemleri 49 adet Tomahawk füzesiyle hedef alırken; Tahran da bölgedeki Amerikan üslerine vurarak ve Hürmüz Boğazı'nı kapatarak yanıt verdi.İran, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.Saldırıların ardından Kuveyt'te saldırılara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, son iki saat içinde ikinci kez sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.Kuveyt, saldırılar nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.ABD'nin Amman Büyükelçiliği, İran'ın saldırısı sonrası Ürdün'deki ABD vatandaşlarına güvenli yerlere geçmeleri uyarısında bulundu.İran'dan açıklamalarİran basını, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin saldırdığı noktalar arasında Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Ahmed el-Jaber hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü de yer aldığı bildirildi.İran devlet medyası daha önce İran ordusunun, ülkenin güneyine yönelik ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi.İran ordusunun, Ürdün’deki 'Muwaffaq Salti' hava üssünde aralarında savaş uçaklarının ve komuta merkezinin bulunduğu ABD hedeflerini balistik füzelerle vurduğu bildirildi.İran televizyonunun haberinde, “Sabahın erken saatlerinde 12 balistik füze, Azrak'taki hava üssünde Amerikan F-35, F-15 ve F-16 avcı uçaklarının konuşlandırıldığı tesislerin yanı sıra kritik askeri hedefleri ve üssün komuta merkezini hedef aldı” ifadesi kullanıldı.ABD: 'Saldırılar tamamlandı'ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran’da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı.CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-iranli-yetkiliker-saldiriyi-durdurmami-istedi-dedi-iranla-savastan-kacinmak-icin-bir-kilif-1106412872.html

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