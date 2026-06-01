Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/unlu-insaat-firmasi-iflas-etti-luks-konut-insaatlariyla-taniniyordu-1106156582.html
Ünlü inşaat firması iflas etti: Lüks konut inşaatlarıyla tanınıyordu
Ünlü inşaat firması iflas etti: Lüks konut inşaatlarıyla tanınıyordu
Sputnik Türkiye
Ankara'da büyük konut projelerine imza atan Çakıroğulları İnşaat resmen iflas etti. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T12:42+0300
2026-06-01T12:42+0300
ekonomi̇
ankara
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
inşaat
inşaat sektörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Ankara’da faaliyet gösteren ve bir süredir mali sıkıntılarla boğuşan Çakıroğulları İnşaat için resmen iflas kararı alındı. Büyük konut projelerine imza atan şirket konkordato talebinde bulunmuş ama mahkeme tarafından kabul edilmemişti.Konkordato talebi reddedildi2016 yılından bu yana Ankara'da lüks konutlar ve çok aileli yapılar inşa eden Çakıroğulları İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, mali krizini aşamayarak iflas etti. Yeniçağ'da yer alan habere göre mahkeme, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firmanın açtığı konkordato davasında son noktayı koydu. Mahkeme şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/dev-sirket-iflas-etti-havalimani-ve-luks-otellere-ozel-mobilya-uretiyordu--1105829903.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, inşaat, inşaat sektörü
ankara, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, inşaat, inşaat sektörü

Ünlü inşaat firması iflas etti: Lüks konut inşaatlarıyla tanınıyordu

12:42 01.06.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
Abone ol
Ankara'da büyük konut projelerine imza atan Çakıroğulları İnşaat resmen iflas etti.
Ankara’da faaliyet gösteren ve bir süredir mali sıkıntılarla boğuşan Çakıroğulları İnşaat için resmen iflas kararı alındı. Büyük konut projelerine imza atan şirket konkordato talebinde bulunmuş ama mahkeme tarafından kabul edilmemişti.

Konkordato talebi reddedildi

2016 yılından bu yana Ankara'da lüks konutlar ve çok aileli yapılar inşa eden Çakıroğulları İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, mali krizini aşamayarak iflas etti. Yeniçağ'da yer alan habere göre mahkeme, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firmanın açtığı konkordato davasında son noktayı koydu. Mahkeme şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
EKONOMİ
Dev şirket iflas etti: Havalimanı ve lüks otellere özel mobilya üretiyordu
18 Mayıs, 15:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала