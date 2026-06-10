Trump: Bugün İran'a tekrar sert bir darbe indireceğiz
18:59 10.06.2026 (güncellendi: 19:10 10.06.2026)
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
© REUTERS Evan Vucci
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Trump, İran'ı tehdit ederek "Bugün onlara tekrar sert bir darbe indireceğiz" dedi. ABD Başkanı, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail'i tehdit ettiği' ve bunun 'F-35 satışını etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili soruya "Erdoğan çok iyi bir dostum. Böyle bir şey duymadım, böyle bir şey duysaydım kendisini arardım" yanıtını verdi.
Trump, "Bugün onlara tekrar sert bir darbe indireceğiz" dedi. Savaşın başlarında İran'daki köprüleri ve enerji santrallerini hedef alma tehditlerini yerine getirmeyi planlayıp planlamadığını söylemedi.
Trump, İran ile müzakerelerde son duruma ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:
Pilotlarımıza son derece hızlı şekilde ulaştık. Pilotlarımızın her ikisinin durumu da çok iyi. Ama İran sürekli bizi vurmaya devam ediyor.
Şu anlaşmayı imzalamaları gerekiyor. Bu iyi bir anlaşma, nükleer silah sahibi olmayacakları bir anlaşma ve şu anda ne yaptıklarını bilemiyorum açıkçası.
Gerçekten gidip helikopterimize ateş açtılar, çok pahalı bir helikopter. Ama tabi önemli olan pilotlarımızın hayatta olması.
Anlaşmaya çok yakınız ama sürekli bizi vurup duruyorlar, bizi enayi zannediyorlar.
Erdoğan'a: Böyle bir şey duysaydım kendisini arardım
ABD Başkanı Donald Trump, 'Erdoğan, İsrail'i tehdit ediyor' diyen bir muhabirin 'İsrail ile Türkiye 'arasındaki gerginliğin F-35 satışına engel olup olmayacağı' sorusuna şöyle yanıt verdi:
Erdoğan çok iyi bir dostum, bunu söylememi istemiyorlar, ama çok harika bir kişi, güçlü bir kişi, böyle bir şey duymadım, böyle bir şey duysaydım kendisini arardım ve sorun olmayacağı konusunda onunla konuşurdum. O bana saygı duyuyor, ben ona saygı duyuyorum ve harika anlaşıyoruz. 'Bugün İran'a tekrar sert bir darbe indireceğiz.