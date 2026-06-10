Trump: Bugün İran'a tekrar sert bir darbe indireceğiz

Erdoğan çok iyi bir dostum, bunu söylememi istemiyorlar, ama çok harika bir kişi, güçlü bir kişi, böyle bir şey duymadım, böyle bir şey duysaydım kendisini arardım ve sorun olmayacağı konusunda onunla konuşurdum. O bana saygı duyuyor, ben ona saygı duyuyorum ve harika anlaşıyoruz. 'Bugün İran'a tekrar sert bir darbe indireceğiz.