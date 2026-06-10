https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/sanayi-ve-teknoloji-bakanligindan-byd-aciklamasi-1106408980.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD firmasıyla yapılan yatırım anlaşmasının ve anlaşmadaki koşullar ile firmanın yükümlülüklerinin ve devlete... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T19:15+0300

2026-06-10T19:15+0300

2026-06-10T19:15+0300

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otomobil sanayi

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otomobil

elektrikli otomobil

teşvik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD firmasının Türkiye’deki elektrikli otomobil üretim tesisi yatırım süreciyle ilgili açıklama yaptı.Manisa’da 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurmayı planlayan BYD için yatırım yeri tahsis işlemleri tamamlanmış ve süreç başlatılmıştı. Ancak yatırımda beklenen ilerleme sağlanamadığı için firma, 2026 başında teşviklerden yararlanma sürecinde askıya alınmıştı.Bakanlık, tüm süreçlerin resmi usullere uygun şekilde yürütüldüğünü ve yatırımlar tamamlanmadığında firmaların sağlanan teşvikleri yasal düzenlemeler çerçevesinde geri ödemekle yükümlü olduğunu vurguladı. Yetkililer, yerli ve yabancı tüm firmaların eşit koşullarda işlem gördüğünü ve kamunun çıkarlarının güvence altında olduğunu ifade etti.

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