https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/sanayi-ve-teknoloji-bakanligindan-byd-aciklamasi-1106408980.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD firmasıyla yapılan yatırım anlaşmasının ve anlaşmadaki koşullar ile firmanın yükümlülüklerinin ve devlete... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T19:15+0300
2026-06-10T19:15+0300
2026-06-10T19:15+0300
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elektrikli otomobil
teşvik
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD firmasının Türkiye’deki elektrikli otomobil üretim tesisi yatırım süreciyle ilgili açıklama yaptı.Manisa’da 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurmayı planlayan BYD için yatırım yeri tahsis işlemleri tamamlanmış ve süreç başlatılmıştı. Ancak yatırımda beklenen ilerleme sağlanamadığı için firma, 2026 başında teşviklerden yararlanma sürecinde askıya alınmıştı.Bakanlık, tüm süreçlerin resmi usullere uygun şekilde yürütüldüğünü ve yatırımlar tamamlanmadığında firmaların sağlanan teşvikleri yasal düzenlemeler çerçevesinde geri ödemekle yükümlü olduğunu vurguladı. Yetkililer, yerli ve yabancı tüm firmaların eşit koşullarda işlem gördüğünü ve kamunun çıkarlarının güvence altında olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abd-byd-alibaba-ve-baidu-dahil-bazi-cinli-sirketleri-cin-ordusuna-destek-saglayan-sirketler-1103485069.html
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sanayi, otomobil sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, otomobil, elektrikli otomobil, teşvik
sanayi, otomobil sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, otomobil, elektrikli otomobil, teşvik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD firmasıyla yapılan yatırım anlaşmasının ve anlaşmadaki koşullar ile firmanın yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerliliğini koruduğunu belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD firmasının Türkiye’deki elektrikli otomobil üretim tesisi yatırım süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Manisa’da 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurmayı planlayan BYD için yatırım yeri tahsis işlemleri tamamlanmış ve süreç başlatılmıştı. Ancak yatırımda beklenen ilerleme sağlanamadığı için firma, 2026 başında teşviklerden yararlanma sürecinde askıya alınmıştı.
Bakanlık, tüm süreçlerin resmi usullere uygun şekilde yürütüldüğünü ve yatırımlar tamamlanmadığında firmaların sağlanan teşvikleri yasal düzenlemeler çerçevesinde geri ödemekle yükümlü olduğunu vurguladı. Yetkililer, yerli ve yabancı tüm firmaların eşit koşullarda işlem gördüğünü ve kamunun çıkarlarının güvence altında olduğunu ifade etti.