Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abd-byd-alibaba-ve-baidu-dahil-bazi-cinli-sirketleri-cin-ordusuna-destek-saglayan-sirketler-1103485069.html
ABD, BYD, Alibaba ve Baidu dahil bazı Çinli şirketleri ‘Çin ordusuna destek sağlayan’ şirketler listesine ekledi
ABD, BYD, Alibaba ve Baidu dahil bazı Çinli şirketleri ‘Çin ordusuna destek sağlayan’ şirketler listesine ekledi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’nın ‘askeri bağlantılı’ şirketler listesine Alibaba, Baidu ve 360 Security Technology dahil edildi. Alibaba karara karşı tüm yasal... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T17:06+0300
2026-02-13T17:32+0300
dünya
abd
çin
alibaba
baidu
haberler
abd savunma bakanlığı (pentagon)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg
ABD’de resmi duyuruların yayımlandığı bildirime göre Pentagon, aralarında BYD, Alibaba Group Holding, Baidu Inc ve 360 Security Technology’nin de bulunduğu bazı Çin merkezli şirketleri, Çin ordusuna destek verdiği iddia edilen firmalar listesine ekledi.ABD Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı söz konusu liste, ‘Çin ordusuyla bağlantılı şirketler’ olarak tanımlanan ve ABD’de faaliyet gösterebilen ancak Çin ordusuyla bağları olduğu öne sürülen kuruluşları kapsıyor. Ne anlama geliyor? Listeye alınmak doğrudan yaptırım anlamına gelmese de ABD’li kurumlar ve yatırımcılar için resmi bir risk uyarısı niteliği taşıyor.Yayımlanan güncellemede, ilgili şirketlerin Çin’in askeri kapasitesine katkı sağladığı 'değerlendirmesi yapıldı' ifadesi kullanıldı.Alibaba’dan karara itirazAlibaba karara ilişkin açıklamasında, şirketin listeye eklenmesinin ardından “mevcut tüm yasal adımları” atacağını bildirdi. Şirket, Çin ordusuna destek verdiği yönündeki değerlendirmeye karşı çıkarken, kararın hatalı olduğunu savundu.ABD ile Çin arasında teknoloji ve güvenlik alanlarında süren gerilim çerçevesinde Savunma Bakanlığı’nın güncellediği bu tür listeler, özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka, yarı iletken ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Çinli şirketleri yakından ilgilendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/kanada-basbakani-carneyden-trumpin-tehditlerine-yanit-cin-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-1103031065.html
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b92d58dbe1bd80213b91c59db8cf770.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, alibaba, baidu, haberler, abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd, çin, alibaba, baidu, haberler, abd savunma bakanlığı (pentagon)

ABD, BYD, Alibaba ve Baidu dahil bazı Çinli şirketleri ‘Çin ordusuna destek sağlayan’ şirketler listesine ekledi

17:06 13.02.2026 (güncellendi: 17:32 13.02.2026)
© AP Photo / Carolyn KasterPentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı’nın ‘askeri bağlantılı’ şirketler listesine Alibaba, Baidu ve 360 Security Technology dahil edildi. Alibaba karara karşı tüm yasal yollara başvuracağını açıkladı.

ABD’de resmi duyuruların yayımlandığı bildirime göre Pentagon, aralarında BYD, Alibaba Group Holding, Baidu Inc ve 360 Security Technology’nin de bulunduğu bazı Çin merkezli şirketleri, Çin ordusuna destek verdiği iddia edilen firmalar listesine ekledi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı söz konusu liste, ‘Çin ordusuyla bağlantılı şirketler’ olarak tanımlanan ve ABD’de faaliyet gösterebilen ancak Çin ordusuyla bağları olduğu öne sürülen kuruluşları kapsıyor.

Ne anlama geliyor?

Listeye alınmak doğrudan yaptırım anlamına gelmese de ABD’li kurumlar ve yatırımcılar için resmi bir risk uyarısı niteliği taşıyor.
Yayımlanan güncellemede, ilgili şirketlerin Çin’in askeri kapasitesine katkı sağladığı 'değerlendirmesi yapıldı' ifadesi kullanıldı.

Alibaba’dan karara itiraz

Alibaba karara ilişkin açıklamasında, şirketin listeye eklenmesinin ardından “mevcut tüm yasal adımları” atacağını bildirdi. Şirket, Çin ordusuna destek verdiği yönündeki değerlendirmeye karşı çıkarken, kararın hatalı olduğunu savundu.
ABD ile Çin arasında teknoloji ve güvenlik alanlarında süren gerilim çerçevesinde Savunma Bakanlığı’nın güncellediği bu tür listeler, özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka, yarı iletken ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Çinli şirketleri yakından ilgilendiriyor.
Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
DÜNYA
Kanada Başbakanı Carney'den Trump'ın tehditlerine yanıt: 'Çin ile serbest ticaret anlaşması planlamıyoruz'
26 Ocak, 10:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала