2026-02-13T17:06+0300
2026-02-13T17:06+0300
2026-02-13T17:32+0300
ABD’de resmi duyuruların yayımlandığı bildirime göre Pentagon, aralarında BYD, Alibaba Group Holding, Baidu Inc ve 360 Security Technology’nin de bulunduğu bazı Çin merkezli şirketleri, Çin ordusuna destek verdiği iddia edilen firmalar listesine ekledi.ABD Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı söz konusu liste, ‘Çin ordusuyla bağlantılı şirketler’ olarak tanımlanan ve ABD’de faaliyet gösterebilen ancak Çin ordusuyla bağları olduğu öne sürülen kuruluşları kapsıyor. Ne anlama geliyor? Listeye alınmak doğrudan yaptırım anlamına gelmese de ABD’li kurumlar ve yatırımcılar için resmi bir risk uyarısı niteliği taşıyor.Yayımlanan güncellemede, ilgili şirketlerin Çin’in askeri kapasitesine katkı sağladığı 'değerlendirmesi yapıldı' ifadesi kullanıldı.Alibaba’dan karara itirazAlibaba karara ilişkin açıklamasında, şirketin listeye eklenmesinin ardından “mevcut tüm yasal adımları” atacağını bildirdi. Şirket, Çin ordusuna destek verdiği yönündeki değerlendirmeye karşı çıkarken, kararın hatalı olduğunu savundu.ABD ile Çin arasında teknoloji ve güvenlik alanlarında süren gerilim çerçevesinde Savunma Bakanlığı’nın güncellediği bu tür listeler, özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka, yarı iletken ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Çinli şirketleri yakından ilgilendiriyor.
ABD, BYD, Alibaba ve Baidu dahil bazı Çinli şirketleri ‘Çin ordusuna destek sağlayan’ şirketler listesine ekledi
17:06 13.02.2026 (güncellendi: 17:32 13.02.2026)
ABD Savunma Bakanlığı’nın ‘askeri bağlantılı’ şirketler listesine Alibaba, Baidu ve 360 Security Technology dahil edildi. Alibaba karara karşı tüm yasal yollara başvuracağını açıkladı.
ABD’de resmi duyuruların yayımlandığı bildirime göre Pentagon, aralarında BYD, Alibaba Group Holding, Baidu Inc ve 360 Security Technology’nin de bulunduğu bazı Çin merkezli şirketleri, Çin ordusuna destek verdiği iddia edilen firmalar listesine ekledi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı söz konusu liste, ‘Çin ordusuyla bağlantılı şirketler’ olarak tanımlanan ve ABD’de faaliyet gösterebilen ancak Çin ordusuyla bağları olduğu öne sürülen kuruluşları kapsıyor.
Listeye alınmak doğrudan yaptırım anlamına gelmese de ABD’li kurumlar ve yatırımcılar için resmi bir risk uyarısı niteliği taşıyor.
Yayımlanan güncellemede, ilgili şirketlerin Çin’in askeri kapasitesine katkı sağladığı 'değerlendirmesi yapıldı' ifadesi kullanıldı.
Alibaba’dan karara itiraz
Alibaba karara ilişkin açıklamasında, şirketin listeye eklenmesinin ardından “mevcut tüm yasal adımları” atacağını bildirdi. Şirket, Çin ordusuna destek verdiği yönündeki değerlendirmeye karşı çıkarken, kararın hatalı olduğunu savundu.
ABD ile Çin arasında teknoloji ve güvenlik alanlarında süren gerilim çerçevesinde Savunma Bakanlığı’nın güncellediği bu tür listeler, özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka, yarı iletken ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Çinli şirketleri yakından ilgilendiriyor.