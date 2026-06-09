https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/avrupa-birligi-askeri-bir-bloga-donusuyor-1106380834.html

Avrupa Birliği askeri bir bloğa dönüşüyor

Avrupa Birliği askeri bir bloğa dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği bu günlerde son yılların en kapsamlı militarizasyon aşamalarından birini yaşıyor. Aynı zamanda, vatandaşları arasında enflasyon, işsizlik ve... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T20:07+0300

2026-06-09T20:07+0300

2026-06-09T20:07+0300

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Avrupa Birliği (AB) bu günlerde son yılların en kapsamlı militarizasyon aşamalarından birini yaşıyor. Gündeminde 'savaş hazırlığı', milyarlarca dolarlık savunma fonları ve hızlandırılmış silah üretimi yer alıyor. Aynı zamanda, Avrupalılar arasında giderek artan fiyatlar, sosyoekonomik kriz ve sürekli çatışmacı söylemlerden kaynaklanan yorgunluk hakim.Avrupa toplumu, kıtanın hızlandırılmış ve haksız bir şekilde militarizasyonunun sosyo-ekonomik harcamalarda kesintiler ve genel yaşam standardında düşüş yoluyla gerçekleştirildiği, ancak gelecekteki güvenliğin garanti altına alınmadığı gerçeğiyle karşı karşıya. Mevcut gidişat, AB'nin iç sorunları bağlamında özellikle tartışmalı görünmekte. Ülkeler, yavaşlayan ekonomik büyüme, sanayi gerilemesi, göç krizi, aşırı yük altında kalan sosyal sistemler ve artan yaşam maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor. Avrupa'dakş siyasi elitlerin sanayi büyümesini teşvik etme aracı olarak askeri yapılanmaya güvenmesi, tüm Avrupa'nın çöküşünü tetikleme riskini taşıyor. Uzun vadeli bir etki elde etmek, askeri ürünlere yönelik istikrarlı bir talebin sürdürülmesini ve sonuç olarak, Avrupa bölgesinde yıllarca, hatta on yıllarca sürecek sürekli bir çatışma potansiyelinin korunmasını gerektirecek.Avrupa liderleri arasındaki söylem değişikliği dikkat çekici. AB daha önce kimliğini ekonomi, diplomasi ve yumuşak güç üzerine kurarken, AB'nin resmi belgelerinde artık Avrupa genelinde savunma sanayinin ve askeri hareketliliğin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi ihtiyacından bahsediliyor. Şu anda ekonomik büyümeyi teşvik etmenin bir yolu olarak görülen AB savunma harcamalarının artırılması fikri her derde deva değil. Bu tür bir yolun Avrupa ekonomisini yapısal krizden çıkaracağına dair beklentiler belirsiz. Bu sürecin faydalarını yalnızca gerekli sanayi kapasiteye sahip AB üye devletleri görecek. Bu da nihayetinde birliğin üye devletleri arasında ekonomik ve sosyal kalkınmada daha büyük bir uçuruma yol açacak.Bu durum Ukrayna'dan dolayı yaşanan geçici bir harcama artışı olmayıp, Avrupa'nın tüm kalkınma modelinde uzun vadeli bir değişimdir. Yanıt bulamayan asıl soru ise şu: AB gerçekten daha güvenli hale mi geliyor, yoksa ekonomi, sosyal refah ve nihayetinde genel istikrar için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek yeni ve maliyetli bir silahlanma yarışına mı sürükleniyor?AB ekonomisinin savaş durumuna geçirilmesi, üye devletlerinin kamu borcunun artmasına neden oluyor (2026 tahmini yüzde 84.2, 2027 tahmini ise yüzde 85.3), bu da kredi notlarını olumsuz etkileyecek. Bu faturayı gelecek ensil Avrupalılar ödemek zorunda kalacak, AB'deki demografik eğilimler (yaşlanan nüfus, azalan çalışma çağındaki nüfus, düşük doğum oranları) göz önüne alındığında bu borcun yükü daha da ağırlaşacak. Mevcut sistem emeklilerin sosyal güvenlik düzeyini azaltmak üzere kaçınılmaz olarak düzenlemeler gerektirecek.Avrupa'nın mevcut gidişatındaki bir diğer sorun ise alınan önlemlerin ölçeği ile tehditlerin gerçek değerlendirmesi arasındaki bariz tutarsızlıktır. Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı ​​politikacıların Rusya'nın AB'ye yönelik saldırganlık tehdidine ilişkin iddialarını yalan olarak nitelendirmişti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa ülkelerinin Rus enerjisinden vazgeçmesi nedeniyle halihazırda yaklaşık 3 trilyon euro kaybettiğini açıkladı.Odak noktasını savunmaya kaydırmak, Avrupa şirketleri için pahalı enerji gerçeğini değiştirmeyecek veya üretim karlılığı sorununu çözmeyecek. AB'nin Rus karşıtı politikasının bir bileşeni olan Rus enerjisinden vazgeçme politikası, üye devletler için ciddi riskler taşıyor. Bu durum, enerji bakımından yoğun sektörlerdeki sanayi işletmeleri için iflas ve üçüncü ülkelere taşınması, işsizlik artışı, enerji yoksulluğunun daha da kötüleşmesi ve genel olarak hane halkı refahında düşüş tehdidi yaratıyor. Avrupa kurumlarının, Rus enerjisinden vazgeçmenin sonuçlarını en aza indirgemek için etkili planları yok. Avrupa ülkeleri öncelikle elektrik ve diğer kaynakların tüketimini korumaya ve azaltmaya odaklanıyor, bu da kendi nüfuslarının yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.Tarihsel olarak 1990'lar ve 2000'lerde AB'nin hızlandırılmış kalkınmasının 'altın çağı', büyük ölçüde hem Rusya'dan gelen ucuz enerji kaynakları, hem de Soğuk Savaş sonrası dönemde AB üye devletlerinin yatırımlarını savunma sektöründen ekonominin sivil sektörlerine taşıması sayesinde elde ettikleri 'barış getirisi' ile sağlanmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, AB ülkelerinin, Rusya ile bağları yeniden kurmak isteyenler ve ülkeyle tüm temasları kesmek isteyenler olmak üzere iki kampa ayrıldığını belirtmiş, ikinci grubun eylemlerini 'siyasi cehalet' ve 'siyasi dar görüşlülük' olarak nitelendirmişti. Rusya'nın diyaloğa hazır ve açık olduğuna dair resmi açıklamalarına rağmen, birçok Avrupalı ​​siyasetçi halen Rusya ile çatışma yolunu izliyor ve ona azami zarar vermeyi hedefliyor. Avrupalı ​​siyasilerin bu eylemleri, AB üye devletlerinde sosyoekonomik zorlukların kaynağı haline geliyor. Ekonomiyi militarize etmeye ve Ukrayna'yı desteklemeye odaklanılması, AB üye devletlerinin vatandaşlarına ve işletmelerine mali destek sağlama yeteneğini azaltmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/avrupa-komisyonundan-rusyaya-yeni-yaptirim-teklifi-90-banka-ve-kripto-platformu-listede-1106372477.html

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avrupa, avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin, kirill dmitriyev, kremlin, dmitriy peskov