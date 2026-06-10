https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/kremlin-sevastopoldeki-muze-saldirisi-rusyanin-hakli-oldugunu-kanitliyor-1106398885.html

Kremlin: Sevastopol’deki müze saldırısı, Rusya’nın haklı olduğunu kanıtlıyor

Kremlin: Sevastopol’deki müze saldırısı, Rusya’nın haklı olduğunu kanıtlıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Sevastopol'deki tarihi müzeye düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Bu adımlar Rusya'nın mücadelesindeki haklılığını... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T13:39+0300

2026-06-10T13:39+0300

2026-06-10T13:38+0300

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Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun Kırım'daki tarihi bir müzeyi hedef almasını sert bir dille eleştiren Peskov, Ermenistan ile ilişkiler ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek Rusya-ASEAN Zirvesi'ne dair de dikkat çekici mesajlar verdi.‘Tarihe saldırıyorlar ama tarih yenilemez’Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol kentinde bulunan tarihi ‘Sevastopol Savunması’ Panorama Müzesi'ne yönelik gerçekleştirdiği İHA saldırısına değinen Peskov, Kiev yönetiminin artık tarihi değerleri hedef aldığını belirtti.Peskov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Saldırıda ağır hasar gören müzenin sembolik ve tarihi önemine vurgu yapan Peskov, "Bu mücadele zaferle sonuçlanacak. Manevi değeri bu denli yüksek olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde, hatta eskisinden daha güzel bir çehreyle yeniden inşa edileceğinden hiç şüphe yok” dedi.Putin-Paşinyan görüşmesi için seçim sonuçları bekleniyorErmenistan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında olası bir görüşme planına da değinen Peskov, sürecin iki ülke arasında resmi olarak değerlendirileceğini belirtti.Kazan'da yoğun diplomasi trafiği: Putin'den görüşme maratonuKremlin Sözcüsü, önümüzdeki hafta Kazan kentinde düzenlenecek olan Rusya-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi kapsamında Vladimir Putin'in oldukça yoğun bir programı olacağını müjdeledi.Zirve marjında çok sayıda ikili temasın kurulacağını aktaran Peskov, "Gelecek hafta iki gün boyunca Sayın Cumhurbaşkanını adeta bir ikili görüşmeler maratonu bekliyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelinecek" bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-bir-deniz-ussunu-muhimmat-ve-yakit-depolarini-1106398045.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, sivastopol, ermenistan, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), nikol paşinyan