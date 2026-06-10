https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/kremlin-sevastopoldeki-muze-saldirisi-rusyanin-hakli-oldugunu-kanitliyor-1106398885.html
Kremlin: Sevastopol’deki müze saldırısı, Rusya’nın haklı olduğunu kanıtlıyor
Kremlin: Sevastopol’deki müze saldırısı, Rusya’nın haklı olduğunu kanıtlıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Sevastopol'deki tarihi müzeye düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Bu adımlar Rusya'nın mücadelesindeki haklılığını... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun Kırım'daki tarihi bir müzeyi hedef almasını sert bir dille eleştiren Peskov, Ermenistan ile ilişkiler ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek Rusya-ASEAN Zirvesi'ne dair de dikkat çekici mesajlar verdi.‘Tarihe saldırıyorlar ama tarih yenilemez’Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol kentinde bulunan tarihi ‘Sevastopol Savunması’ Panorama Müzesi'ne yönelik gerçekleştirdiği İHA saldırısına değinen Peskov, Kiev yönetiminin artık tarihi değerleri hedef aldığını belirtti.Peskov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Saldırıda ağır hasar gören müzenin sembolik ve tarihi önemine vurgu yapan Peskov, "Bu mücadele zaferle sonuçlanacak. Manevi değeri bu denli yüksek olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde, hatta eskisinden daha güzel bir çehreyle yeniden inşa edileceğinden hiç şüphe yok” dedi.Putin-Paşinyan görüşmesi için seçim sonuçları bekleniyorErmenistan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında olası bir görüşme planına da değinen Peskov, sürecin iki ülke arasında resmi olarak değerlendirileceğini belirtti.Kazan'da yoğun diplomasi trafiği: Putin'den görüşme maratonuKremlin Sözcüsü, önümüzdeki hafta Kazan kentinde düzenlenecek olan Rusya-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi kapsamında Vladimir Putin'in oldukça yoğun bir programı olacağını müjdeledi.Zirve marjında çok sayıda ikili temasın kurulacağını aktaran Peskov, "Gelecek hafta iki gün boyunca Sayın Cumhurbaşkanını adeta bir ikili görüşmeler maratonu bekliyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelinecek" bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-bir-deniz-ussunu-muhimmat-ve-yakit-depolarini-1106398045.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, sivastopol, ermenistan, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), nikol paşinyan
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, sivastopol, ermenistan, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), nikol paşinyan
Kremlin: Sevastopol’deki müze saldırısı, Rusya’nın haklı olduğunu kanıtlıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Sevastopol'deki tarihi müzeye düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Bu adımlar Rusya'nın mücadelesindeki haklılığını gösteriyor" dedi. Peskov ayrıca, Rusya lideri Putin'in programına ilişkin açıklamalarda belirtti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun Kırım'daki tarihi bir müzeyi hedef almasını sert bir dille eleştiren Peskov, Ermenistan ile ilişkiler ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek Rusya-ASEAN Zirvesi'ne dair de dikkat çekici mesajlar verdi.
‘Tarihe saldırıyorlar ama tarih yenilemez’
Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol kentinde bulunan tarihi ‘Sevastopol Savunması’ Panorama Müzesi
'ne yönelik gerçekleştirdiği İHA saldırısına değinen Peskov, Kiev yönetiminin artık tarihi değerleri hedef aldığını belirtti.
Peskov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kiev rejiminin tarihi vurmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki tarih, tıpkı hafızalardan silinemeyeceği gibi asla yenilgiye de uğratılamaz. Bu tür saldırılar, Rus bölgeleri için yürüttüğümüz mücadelede Rusya'nın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.”
Saldırıda ağır hasar gören müzenin sembolik ve tarihi önemine vurgu yapan Peskov, "Bu mücadele zaferle sonuçlanacak. Manevi değeri bu denli yüksek olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde, hatta eskisinden daha güzel bir çehreyle yeniden inşa edileceğinden hiç şüphe yok” dedi.
Putin-Paşinyan görüşmesi için seçim sonuçları bekleniyor
Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında olası bir görüşme planına da değinen Peskov, sürecin iki ülke arasında resmi olarak değerlendirileceğini belirtti.
“Seçim süreci tamamlanana kadar Ermenistan Başbakanı'nın ülke içindeki gündemle meşgul olacağı aşikar. Seçim sonuçlarının resmileşmesi ve tablonun netleşmesinin ardından, iki lider arasındaki görüşme kararını ikili düzeyde ele alacağız.”
Kazan'da yoğun diplomasi trafiği: Putin'den görüşme maratonu
Kremlin Sözcüsü, önümüzdeki hafta Kazan kentinde düzenlenecek olan Rusya-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi kapsamında Vladimir Putin'in oldukça yoğun bir programı olacağını müjdeledi.
Zirve marjında çok sayıda ikili temasın kurulacağını aktaran Peskov, "Gelecek hafta iki gün boyunca Sayın Cumhurbaşkanını adeta bir ikili görüşmeler maratonu bekliyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelinecek" bilgisini verdi.