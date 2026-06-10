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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/tarihi-sivastopol-savunmasi-panoramasinin-orijinal-parcalari-saldiridan-zarar-gormeden-kurtuldu-1106394921.html
Tarihi 'Sivastopol Savunması' panoramasının orijinal parçaları saldırıdan zarar görmeden kurtuldu
Tarihi 'Sivastopol Savunması' panoramasının orijinal parçaları saldırıdan zarar görmeden kurtuldu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Sivastopol kentinde, Ukrayna’nın İHA saldırısının hedefi olan tarihi kültürel miras unsurlarından ‘1854–1855 Sivastopol Savunması’ panoramasına ait... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T12:01+0300
2026-06-10T12:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
sivastopol
ukrayna
müze
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
terör saldırısı
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Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği Sivastopol Savunması Müzesi’nden yapılan açıklamada, askeri tarih müzesinde muhafaza edilen ve ünlü ressam Franz Roubaud’ya ait panoramanın orijinal parçalarının güvenli bir şekilde korunduğu bildirildi.Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, dün gece Ukrayna'ya ait İHA’ların ‘Sivastopol Savunması 1854–1855’ Müzesine kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Saldırı sonucu çıkan yangında, dünyaca ünlü ressam Franz Roubaud’ya ait eşsiz başyapıtın neredeyse tamamen yok olduğu bildirilmişti.‘Orijinal parçalar güvende’Müze yetkilileri, şu an ana müzenin salonunda sergilenen tablonun, geçmişte yapılan büyük ölçekli restorasyon çalışmaları sırasında aslına uygun olarak yapılan replika olduğunu vurguladı.Açıklamada, "Müze envanterinde ve depolarında korunan asıl tarihi fragmanlar hiçbir zarar görmedi, tamamı sağlam durumda" ifadelerine yer verildi.Ünlü ressam Franz Roubaud tarafından yapılan orijinal devasa tablo, 1942 yılında Nazi Almanyası'nın Sivastopol'a yönelik yoğun bombardımanları esnasında büyük hasar almıştı. Sovyet askerlerinin büyük çabalarıyla tablonun yaklaşık üçte ikisi yangından ve yıkımdan kurtarılmıştı.Sivastopol Savunması’nın 100. yılı vesilesiyle müze binası restore edilirken, orijinal parçaların hassasiyeti nedeniyle söz konusu tablo tarihi parçalar kullanılmadan sıfırdan çizilmişti. Orijinal tarihi fragmanların 39'u Sivastopol’daki müze fonlarında saklanırken, kalan 47 parça da Rusya’nın diğer bölgelerindeki müzelerde koruma altında bulunuyor.Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: ‘Barbarlık’Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarihi kültürel miras alanına yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı "barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası hukuka ve kültürel mirasın korunması ilkelerine aykırı olan bu suçu işleyenlerin, yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ve mutlaka hesap vereceğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ukraynali-teroristler-sivastopolde-tarihi-ve-sanati-hedef-aldi-1106389777.html
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rusya, sivastopol, ukrayna, müze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, terör saldırısı
rusya, sivastopol, ukrayna, müze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, terör saldırısı

Tarihi 'Sivastopol Savunması' panoramasının orijinal parçaları saldırıdan zarar görmeden kurtuldu

12:01 10.06.2026
© FotoğrafRessam Franz Roubaud'nun "Sevastopol Savunması 1854-1855" adlı panoramasının parçalarından biri.
Ressam Franz Roubaud'nun Sevastopol Savunması 1854-1855 adlı panoramasının parçalarından biri. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf
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Rusya’nın Sivastopol kentinde, Ukrayna’nın İHA saldırısının hedefi olan tarihi kültürel miras unsurlarından ‘1854–1855 Sivastopol Savunması’ panoramasına ait tüm orijinal tarihi parçaların zarar görmeden kurtulduğu açıklandı.
Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği Sivastopol Savunması Müzesi’nden yapılan açıklamada, askeri tarih müzesinde muhafaza edilen ve ünlü ressam Franz Roubaud’ya ait panoramanın orijinal parçalarının güvenli bir şekilde korunduğu bildirildi.
Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, dün gece Ukrayna'ya ait İHA’ların ‘Sivastopol Savunması 1854–1855’ Müzesine kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Saldırı sonucu çıkan yangında, dünyaca ünlü ressam Franz Roubaud’ya ait eşsiz başyapıtın neredeyse tamamen yok olduğu bildirilmişti.

‘Orijinal parçalar güvende’

Müze yetkilileri, şu an ana müzenin salonunda sergilenen tablonun, geçmişte yapılan büyük ölçekli restorasyon çalışmaları sırasında aslına uygun olarak yapılan replika olduğunu vurguladı.
Açıklamada, "Müze envanterinde ve depolarında korunan asıl tarihi fragmanlar hiçbir zarar görmedi, tamamı sağlam durumda" ifadelerine yer verildi.
Ünlü ressam Franz Roubaud tarafından yapılan orijinal devasa tablo, 1942 yılında Nazi Almanyası'nın Sivastopol'a yönelik yoğun bombardımanları esnasında büyük hasar almıştı. Sovyet askerlerinin büyük çabalarıyla tablonun yaklaşık üçte ikisi yangından ve yıkımdan kurtarılmıştı.
Sivastopol Savunması’nın 100. yılı vesilesiyle müze binası restore edilirken, orijinal parçaların hassasiyeti nedeniyle söz konusu tablo tarihi parçalar kullanılmadan sıfırdan çizilmişti. Orijinal tarihi fragmanların 39'u Sivastopol’daki müze fonlarında saklanırken, kalan 47 parça da Rusya’nın diğer bölgelerindeki müzelerde koruma altında bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: ‘Barbarlık’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarihi kültürel miras alanına yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı "barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası hukuka ve kültürel mirasın korunması ilkelerine aykırı olan bu suçu işleyenlerin, yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ve mutlaka hesap vereceğini dile getirdi.

Ressam Franz Roubaud tarafından yapılan ‘Sivastopol Savunması’ panoraması, Kırım Savaşı (1853-1856) sırasındaki şehir savunmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle 1905 yılında ziyarete açılmıştı. Sanat tarihi açısından eşsiz bir yere sahip olan devasa yapıt; 115 metre uzunluğa, 14 metre yüksekliğe ve yaklaşık 1610 metrekarelik toplam alanına sahip olup dünyanın en büyük panoramik tablolarından biri kabul ediliyor.

Ukrayna ordusu Sivastopol'de 'Sivastopol Savunması 1854–1855' Müzesine saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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