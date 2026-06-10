https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-bir-deniz-ussunu-muhimmat-ve-yakit-depolarini-1106398045.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T13:02+0300

2026-06-10T13:02+0300

2026-06-10T13:02+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.380 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracını ve bir çok namlulu roketatar sistemini imha etti.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını, ulaşım ve enerji altyapı tesislerini ve uzun menzilli insansız hava araçlarının depolanması, hazırlanması ve fırlatılması için kullanılan yerleri, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 148 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.Rus hava savunma sistemleri son bir günde 766 İHA, 4 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 14 güdümlü hava bombası düşürerek önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-donbassta-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrol-saglandi-1106335073.html

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