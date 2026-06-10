https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-bir-deniz-ussunu-muhimmat-ve-yakit-depolarini-1106398045.html
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını vurdu
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T13:02+0300
2026-06-10T13:02+0300
2026-06-10T13:02+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.380 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracını ve bir çok namlulu roketatar sistemini imha etti.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını, ulaşım ve enerji altyapı tesislerini ve uzun menzilli insansız hava araçlarının depolanması, hazırlanması ve fırlatılması için kullanılan yerleri, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 148 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.Rus hava savunma sistemleri son bir günde 766 İHA, 4 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 14 güdümlü hava bombası düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-donbassta-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrol-saglandi-1106335073.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, rus silahlı kuvvetleri, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, rus silahlı kuvvetleri, bilgilendirme
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan bir deniz üssünün, mühimmat ve yakıt depolarının vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.380 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracını ve bir çok namlulu roketatar sistemini imha etti.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan bir deniz üssünü, mühimmat ve yakıt depolarını, ulaşım ve enerji altyapı tesislerini ve uzun menzilli insansız hava araçlarının depolanması, hazırlanması ve fırlatılması için kullanılan yerleri, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 148 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.
Rus hava savunma sistemleri son bir günde 766 İHA, 4 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 14 güdümlü hava bombası düşürerek önledi.