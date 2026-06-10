https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/kolombiyada-cumhurbaskani-petronun-gorevden-uzaklastirilmasi-karari-ulkede-hukuki-kriz-yaratti-1106408664.html

Kolombiya’da Cumhurbaşkanı Petro’nun görevden uzaklaştırılması kararı ülkede hukuki kriz yarattı

Kolombiya’da Cumhurbaşkanı Petro’nun görevden uzaklaştırılması kararı ülkede hukuki kriz yarattı

Sputnik Türkiye

Kolombiya Temsilciler Meclisi Suçlamalar Komisyonu, seçim sürecine yasa dışı yollarla müdahale ettiği ve siyasi propaganda yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T19:10+0300

2026-06-10T19:10+0300

2026-06-10T19:10+0300

dünya

kolombiya

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gustavo petro

senato

abelardo de la espriella

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Kolombiya Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlamalar Komisyonu, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu seçim sürecine müdahale ettiği gerekçesiyle 21 Haziran’a kadar görevden uzaklaştırma kararı aldı. Ancak hükümet cephesinden kararın yasa dışı olduğu tepkisi gelirken, İçişleri Bakanı Armando Benedetti, komisyonun devlet başkanını görevden alma yetkisinin bulunmadığını açıkladı.Kolombiya Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlamalar Komisyonu Başkanı Gloria Arizabaleta'nın imzasını taşıyan belgede, alınan "ihtiyati tedbir" kararı resmen duyuruldu. Belgede, "Sayın Gustavo Francisco Petro Urrego'nun Cumhurbaşkanlığı görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.Bu tedbir kararının, Cumhurbaşkanı'nın "siyasi sürece müdahaleyle bağlantılı, son derece ağır bir ihlal şüphesi" ile yürütülen soruşturma kapsamında alındığı belirtildi. Kararın, Kolombiya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasının tamamlanacağı 21 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı vurguladı.Muhalefeti hedef alan konuşmalar ve seçim yasağıSuçlamalar Komisyonu, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Petro hakkında kamu kaynaklarını ve pozisyonunu siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle iki disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturmanın odak noktasında, Petro’nun özellikle Cordoba bölgesinde muhalefeti sert sözlerle hedef aldığı kamuoyu açıklamaları yer alıyordu.Kolombiya Devlet Konseyi de daha önce aldığı bir kararla, Petro’nun devam eden seçim sürecine müdahil olmasını yasaklamış; yasağın meydan konuşmalarını, resmi devlet yayınlarını ve dijital platformları da kapsadığını duyurmuştu. Ancak Petro'nun bu yasağı deldiği iddia edilmişti.'Komisyonun yetkisi yok, kararı ancak Senato alabilir'Cumhurbaşkanının görevden uzaklaştırılmasına yönelik bu radikal hamle, Kolombiya'da kararın yasallığı ve geçerliliği konusunda şiddetli bir hukuki polemiğin fitilini ateşledi.Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, X hesabından yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi. Sürecin anayasaya aykırı olduğunu savunan Benedetti, "Hukuki açıdan bakıldığında, Suçlamalar Komisyonu'nun cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırma gibi bir olanağı yoktur, çünkü burası yalnızca bir soruşturma komisyonudur. Bu işlem ancak Temsilciler Meclisi genel kurulunun cezai veya disiplin yönünden 'suçlayıcı makam' olarak hareket etmesinin ardından Senato tarafından yapılabilir" ifadelerini kullandı.Benedetti, komisyonun yetki aşımı yaptığını vurgulayarak, bir cumhurbaşkanının "tek bir temsilcinin şahsi iradesiyle" görevden alınamayacağının altını çizdi. El Tempo gazetesine konuşan bazı komisyon üyeleri de, daha önce de Petro’yu görevden uzaklaştırmaya yönelik benzer tekliflerin gündeme geldiğini ancak komisyonun böyle bir yetkisi olmadığı için bu girişimlerin reddedildiğini hatırlattı.Ülkede 31 Mayıs’ta düzenlenen ilk tur seçimlerinde, Ulusal Kayıt Kurumu’nun verilerine göre aşırı sağcı iş insanı Abelardo de la Espriella ile iktidardaki sol ittifak “Tarihsel Pakt”ın adayı Ivan Cepeda en çok oyu alarak ikinci tura kalmıştı. Ülkenin yeni lideri 21 Haziran'da yapılacak kritik oylamayla belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ermenistandaki-secimler-baski-altinda-gecti-bati-surece-mudahale-etti-1106405308.html

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