‘Ermenistan’daki seçimler baskı altında geçti; Batı sürece müdahale etti’
© AP Photo / Anthony PizzoferratoErmenistan'da parlamento seçimi
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
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Siyasi analist Grant Melik-Şahnazaryan Ermenistan’da iktidarın seçim sürecinde muhalefeti tasfiye ettiğini, Fransa ve Avrupa Birliği’nin (AB) ise sürece siyasi ve mali destekle yön vermeye çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Ermenistan seçimlerinin "Batı'nın müdahalesi" ve "muhalefete yönelik ağır baskı" altında yapıldığına dair açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Grant Melik‑Şahnazaryan, Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin uzun süredir muhalefeti hedef aldığını belirterek, şunları kaydetti:
İktidarın muhalefete yönelik baskıları aralıksız sürdü. Toplumda karşılığı olan ve halkın güvenini kazanan tüm siyasi aktörler, hukuki kılıflarla adım adım tasfiye edildi. Muhalefetin seçimlere adil bir şekilde hazırlanma şansı elinden alındı. Uzun süredir devam eden bu sindirme politikası, seçim öncesi propaganda döneminde toplu gözaltı ve tutuklamalara dönüştü.
Batı'nın, özellikle de Fransa ve AB'nin seçim sürecindeki rolüne dikkat çeken Şahnazaryan, bu müdahaleyi şu sözlerle anlattı:
Batı'nın desteği hem siyasi hem de mali boyutlardaydı. Tam da seçim öncesinde Ermenistan’da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi düzenlendi. Avrupa Birliği, 'hibrit savaşla mücadele' adı altında ciddi bir fon sağladı ve bu kaynak ağırlıklı olarak iktidarın propagandası için kullanıldı. Seçim döneminde sadece Fransa değil, birçok Batılı ülke tarafından vize serbestisi ve ekonomik yatırımlar gibi vaatler peş peşe sıralandı.
Şahnazaryan, AB'nin Ermenistan ile Avrasya Ekonomik Birliği düzeyinde derin bir işbirliği geliştirme kapasitesine sahip olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
Bugün Ermenistan-AB ilişkilerine dair anlatılanlar fazlasıyla abartılıyor. Örneğin, önümüzdeki ay başta Polonya olmak üzere AB ülkelerine yaklaşık 100 TIR kayısı ihraç edileceği konuşuluyor. Ancak herkes biliyor ki bu, Ermenistan tarımı için neredeyse hiçbir anlam ifade etmeyen, son derece sembolik bir miktar.
Şahnazaryan, iktidar partisinin adımlarının uzun vadeli bir stratejiden çok iç siyasete yönelik propaganda amacı taşıdığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
Paşinyan'ın partisinin asıl planının ne olduğunu kestirmek güç. Ancak tüm bu adımların salt propaganda için atıldığına dair somut temellere dayanan güçlü izlenimlerim var. İktidar, seçimler bittikten ve sular durulduktan sonra her şeyin eskiye dönebileceğini düşünüyor. Bugün sırf oy kazanmak uğruna rahatlıkla 'Rusya karşıtı' kartını oynuyorlar. Çünkü ileride Rusya ile ilişkileri kolayca eski seviyesine getirebileceklerinden emin davranıyorlar.