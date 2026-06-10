https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ermenistandaki-secimler-baski-altinda-gecti-bati-surece-mudahale-etti-1106405308.html

‘Ermenistan’daki seçimler baskı altında geçti; Batı sürece müdahale etti’

‘Ermenistan’daki seçimler baskı altında geçti; Batı sürece müdahale etti’

Sputnik Türkiye

Siyasi analist Grant Melik-Şahnazaryan Ermenistan’da iktidarın seçim sürecinde muhalefeti tasfiye ettiğini, Fransa ve Avrupa Birliği’nin (AB) ise sürece siyasi... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T17:30+0300

2026-06-10T17:30+0300

2026-06-10T17:30+0300

dünya

ermenistan

seçim

nikol paşinyan

avrupa birliği

ab

batı

müdahale

fransa

avrupa

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Ermenistan seçimlerinin "Batı'nın müdahalesi" ve "muhalefete yönelik ağır baskı" altında yapıldığına dair açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Grant Melik‑Şahnazaryan, Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin uzun süredir muhalefeti hedef aldığını belirterek, şunları kaydetti:Batı'nın, özellikle de Fransa ve AB'nin seçim sürecindeki rolüne dikkat çeken Şahnazaryan, bu müdahaleyi şu sözlerle anlattı:Şahnazaryan, AB'nin Ermenistan ile Avrasya Ekonomik Birliği düzeyinde derin bir işbirliği geliştirme kapasitesine sahip olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Şahnazaryan, iktidar partisinin adımlarının uzun vadeli bir stratejiden çok iç siyasete yönelik propaganda amacı taşıdığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusyadan-ermenistan-secimleri-aciklamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-baski-ve-mudahale-yasandi-1106390681.html

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ermenistan, seçim, nikol paşinyan, avrupa birliği, ab, batı, müdahale, fransa, avrupa, mariya zaharova