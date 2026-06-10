Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral: ‘Petro-dolar sistemi çatırdıyor’

“Türkiye’de ise verilere yansımayan bir durum var. Verilere baktığımızda gelir dağılımındaki adaletsizlik kendini gösteriyor ama yansımayan kayıt dışı büyük bir ekonomi var. Yani Türkiye’de zengin sınıf, bu yaklaşık olarak 8-10 milyon insandan bahsediyoruz; onların artan serveti aslında görünenin 2 katı. Çünkü kayıt dışı büyük bir zenginlik var ve bu paraların büyük çoğunluğu da yurt dışına kaçırılmış durumda. Bunlar vergi cennetlerine gönderiliyor; Kayman Adaları, Man Adaları gibi… 2007’de Türkiye’de kanuni düzenleme oldu. Vergi cenneti olarak adlandırılan bu adalara para transferi yapılırsa transfer yapılırken yüzde 30 stopaj vergisi kesintisi uygulanacaktır. Bu kanun Başbakanlıkça bu adaların ismen yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer’ maddesi var. Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu. 19 yıldır bu adaların ismi yayınlanmadı. Yayınlanmayınca da bu kanun yürürlüğe girmedi. Mehmet Şimşek manavın, bakkalın, küçük esnafın, KOBİ’nin vergisinin peşine düşüyor ya, esas büyük vergi kaçağı buradan oluyor. Esas vergi kaçağı 2026’da 3 trilyon Türk lirası olacağı hesaplanan kurumlar vergisine uygulanan istisna, muafiyet ve indirim adı altında bu kalemler yüzünden vergi kaçağı oluyor. Üçüncü olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendi ilan ettiği ve örneklendirdiği kaçak ekonomi. Diyor ki ‘2023’te Mehmet B. 32 adet gayri menkul satın almış. Bunun için o günkü gayrimenkul değerleriyle ki onlar harç değeri, aslında değerin çok altında. 30 milyon TL harcamış ve Mehmet B. Türkiye’de vergi mükellefi bile değil. Türkiye’de bir kuruş vergi ödemeyen vatandaşlar o günün rayiciyle 30 milyon, bugünün gerçek konut değerine bakarsak 300-400 milyon TL harcayarak 30-32 adet gayrimenkul sahibi olabiliyorlar ve bunların vergi kaydı bile yok. Siz bunları ‘Mehmet B. Gel bakalım, senin devlete o yılki kazanç olarak beyanın sıfır, harcaman 30 milyon. Bunu nereden buldun? Bu gelirini ispatlayamazsan biz senin harcaman kadar gelir elde ettiğini düşünerek sana bu kadarlık bir vergi borcu çıkarıyoruz demeden ve bunları vergilendirmeden bir adil vergilendirmeden, tabana yayılan vergilendirmeden bahsetmek söz konusu değil. Bunun için Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliği verilere yansıyandan çok daha fazla.”