Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral: ‘Petro-dolar sistemi çatırdıyor’
‘Tüm dünyada gelir dağılımı bozuluyor’
“Kademe kademe bozulan bir gelir dağılımı var. Buna ABD de İtalya da Almanya da Türkiye de dahil. Bir grup büyümeden büyük payı götürüyor, geniş halk kitleleri ise her sene yaşam standardının altına düşüyor ve o standardı tutturabilmek için de borçlanıyor. Saydığım ve saymadığım ülkelerde de nüfusun ortalama yüzde 50’lik kesimi büyük bir yoksulluğu ve yaşam standardı kaybını tecrübe ediyor. Hane halkları borçları da; kredi kartı, ev kredisi vs. artıyor. Yani 90’larda hızlanan Neo liberal öğreti, küreselleşme dediğimiz şey, şirket imparatorlukları… piyasaya devletin müdahale etmediği, güçlü şirketlerin küçükleri yiyerek büyüdüğü, bir yandan da finansal işlemlerden yaratılan büyüme ve zenginliğin reel sektörden koptuğu bir süreçten geçtik. Bu sürece küreselleşme, neo-liberalizm, ABD’nin bütün dünyaya zorla ihraç ettiği, kimi ülkelerin de isteyerek bu sistem ihracatını kabul ettiği bu Neo liberalizm dünyaya bir gelir dağılımı adaletsizliği verdi.”
‘Dar bir kesimin zenginliği görünenin çok üstünde’
“Türkiye’de ise verilere yansımayan bir durum var. Verilere baktığımızda gelir dağılımındaki adaletsizlik kendini gösteriyor ama yansımayan kayıt dışı büyük bir ekonomi var. Yani Türkiye’de zengin sınıf, bu yaklaşık olarak 8-10 milyon insandan bahsediyoruz; onların artan serveti aslında görünenin 2 katı. Çünkü kayıt dışı büyük bir zenginlik var ve bu paraların büyük çoğunluğu da yurt dışına kaçırılmış durumda. Bunlar vergi cennetlerine gönderiliyor; Kayman Adaları, Man Adaları gibi… 2007’de Türkiye’de kanuni düzenleme oldu. Vergi cenneti olarak adlandırılan bu adalara para transferi yapılırsa transfer yapılırken yüzde 30 stopaj vergisi kesintisi uygulanacaktır. Bu kanun Başbakanlıkça bu adaların ismen yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer’ maddesi var. Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu. 19 yıldır bu adaların ismi yayınlanmadı. Yayınlanmayınca da bu kanun yürürlüğe girmedi. Mehmet Şimşek manavın, bakkalın, küçük esnafın, KOBİ’nin vergisinin peşine düşüyor ya, esas büyük vergi kaçağı buradan oluyor. Esas vergi kaçağı 2026’da 3 trilyon Türk lirası olacağı hesaplanan kurumlar vergisine uygulanan istisna, muafiyet ve indirim adı altında bu kalemler yüzünden vergi kaçağı oluyor. Üçüncü olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendi ilan ettiği ve örneklendirdiği kaçak ekonomi. Diyor ki ‘2023’te Mehmet B. 32 adet gayri menkul satın almış. Bunun için o günkü gayrimenkul değerleriyle ki onlar harç değeri, aslında değerin çok altında. 30 milyon TL harcamış ve Mehmet B. Türkiye’de vergi mükellefi bile değil. Türkiye’de bir kuruş vergi ödemeyen vatandaşlar o günün rayiciyle 30 milyon, bugünün gerçek konut değerine bakarsak 300-400 milyon TL harcayarak 30-32 adet gayrimenkul sahibi olabiliyorlar ve bunların vergi kaydı bile yok. Siz bunları ‘Mehmet B. Gel bakalım, senin devlete o yılki kazanç olarak beyanın sıfır, harcaman 30 milyon. Bunu nereden buldun? Bu gelirini ispatlayamazsan biz senin harcaman kadar gelir elde ettiğini düşünerek sana bu kadarlık bir vergi borcu çıkarıyoruz demeden ve bunları vergilendirmeden bir adil vergilendirmeden, tabana yayılan vergilendirmeden bahsetmek söz konusu değil. Bunun için Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliği verilere yansıyandan çok daha fazla.”
‘Mikro çipler 8 trilyon dolarlık bir paya sahip’
“ABD’nin bugün itibariyle borcuna ödeyeceği faiz 1 trilyon dolara geldi. Çünkü 31 trilyon dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya sahip olan ABD’nin kamu borcu 38 trilyon dolar. 1 trilyon dolar faiz ödüyor ve bu faiz ödemesi şu anda savunma harcamaları 950 milyar dolar; yani savunma harcamalarını geçen bir faiz ödemesi var. Yani ABD aslında ekonomisini sürdüremez halde. Yaklaşık 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı var ve bunun yaklaşık 280 milyar dolarını Çin’e karşı veriyor. 2025 itibariyle dünyadaki en büyük sektör yarı iletkenler ve mikro çipler. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Yarı iletken ve mikro çip dediğimiz şey savunma sanayinden yüksek teknoloji kullandığınız sağlık hizmetleri, silahlar, yapay zeka… her şeyin üretiminde kullanılan ara malı. Yarı iletkenler sektörünün sektörü de Çin. Mikro çipler yani dünyanın bir numaralı en büyük sektörün ham maddesi nadir toprak elementleri Galyum ve Germanyum. Bu da yüzde 90 oranında Çin’in tedarik kontrolünde.”
‘ABD yenilmez bir imparatorluk değil’
“Çin ‘Ben devletin de gücüyle, yönlendirmesiyle, üretim, ağır sanayi, demir-çelik sektörü, yarı iletkenler, mikro çipler, robotlar, teknoloji, ilaç sanayi, otomotiv, yeşil dönüşüm… buralara yatırım yapıyorsan benim kontrolümde yap’ dedi. Bu arada da yoksul olan kesime de gelir dağılımında adaleti sağlayarak Çin 2000’de küresel olarak küresel üretimden aldığı pay yüzde 3.7’ydi; 2024’te yüzde 18’e çıkardı. Bu aldığı payı, bu artan zenginliği bütün nüfusuna yaydı. Şehirlerine müthiş bir altyapı yatırımı yaptı. Çin’e gittiğinizde 350 km hızla giden hızlı trenler görüyorsunuz, şehirler muhteşem, bölgesel kalkınma inanılmaz. 23 yılda gerçekten bilime yatırım yaptığınızda insanın ne kadar buluşçu ve üretken olabildiğini gösteren bir ülke doğurdu. Bu sistem insanların zorunlu kaldığı bir sistem değildir, ABD yenilmez bir imparatorluk değildir. Neo liberalizm, küreselleşme bir amentü değildir. Bunu bize böyle aktaranlar maalesef ekonomistlerimizin yüzde 95’i. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Marshall yardımları, Truman Doktrini’ne en çok kendini kaptıran ülke Yunanistan ve Türkiye’dir. NATO’ya girdikten sonra da gerçekten ABD öğretisi, o zihniyet, Batı hayranlığı Türkiye’nin güvenlik kurumları da dahil olmak üzere bütün kurumlarına, kılcal damarlarına sızmıştır."
‘Petro dolar sistemi çatırdıyor’
“ABD o müthiş borcunu, dış ticaret açığını bu gidişatı terse döndürmek mecburiyetinde. Trump ‘Gümrük vergisi uyguluyorum. ABD’yi üretim üssü haline getireceğim. ABD’ye mal satmak isteyenler artık üretimlerinizi Çin, Japonya, Avrupa’da değil mutlaka ABD’de yapacaksınız’ dedi. Çin’in ve dünyanın enerji kaynaklarını da ben kontrol edeceğim dedi. Ama İran’da hiç beklemedikleri derin bir bataklığa battılar. ABD’nin bu büyük borcunu çevirmesini sağlayan sistem 10 yıllık devlet tahvillerini yurt dışına satmasıydı. Bu sistemin en önemli ayağı da petro-dolar sistemi. 1974’teki İsrail-Arap savaşında ABD devreye girdi ve Suudi Arabistan ile bir anlaşma yaptı ve ‘Senin ve Körfez ülkelerinin çok petrolü var. Ben sizi koruyacağım, bunun karşılığında petrolünüzü yalnızca dolar üzerinden satacaksınız. Bu dolarları aldığınızda da benim 10 yıllık devlet tahvillerimi satın alarak bana göndereceksiniz. Ben de ekonomi çarkımı döndüreceğim’ dedi. Pasifik’te de Çin’in yükselişi ile birlikte Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelere ‘Ben korumanızı sağlayacağım, siz de 10 yıllık tahvillerimi satın alacaksınız’ dedi ki şu anda dünyada en çok 10 yıllık ABD devlet tahvili satın alan ülke Japonya’dır. İran savaşında Trump ‘Gümrük vergileri’ dedi ve saldırganlığa başladı. Birinci hamlesi boşa düştü. Çünkü insanlar üretimlerini gelmediler, tam tersine karşı hamleler yapmaya başladılar. ABD de kontrolü kaybetti. Açık olan Hürmüz kapatıldı. Bununla birlikte petrol-dolar sistemini sağlayan Körfez ülkeleri bombalanmaya başladı. ABD onları koruyamaz hale geldi. Şimdi Körfez ülkeleri ABD’nin kendisini koruyamayacağını gördü.”
‘Avrupa küresel rekabette hızla geriliyor’
“Avrupa’da son derece enteresan bir durum var. Ukrayna savaşında Rusya’ya ambargolar başladı. Hatta Tolstoy’un romanlarının okunması vs. yasaklandı ve Kuzey Akım Boru Hattı ABD tarafından bombalandı. Rusya ile enerji alışverişi durdu. Enerji maliyeti yüzde 8 artsa bir sanayici kâr marjında müthiş bir kayba girer. Düşünün; enerjide yüzde 100’e yakın bir maliyet artışı oldu. Rusya’dan almayınca ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgazına muhtaç kaldı. AB ABD’ye baş kaldıramadı, başını eğdi ve rekabet edemez hale geldi. 5 senedir baş aşağı gidiyor. Avrupa’da suni, siyasetçilerin yarattığı bir Rusfobi oluştu. ‘Rusya bize saldırıp Avrupa’yı işgal edecek. Onun için kendi ordumuzu kurmalıyız’ dediler. Akıllar tutulmuş ya da akıllar ABD tarafından satın alınmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Rusya’nın böyle bir planı yok, bundan çıkarı da yok.”
‘Ukrayna’da savaşın nedeni NATO’
“NATO 1990’da fonksiyonunu yitirdi ve aslında Rusya ile bir anlaşma yaptı. ‘Ben NATO’yu genişletmeyeceğim. Rusya’yı çevrelemeyeceğim. Rusya’yı yok etmek üzerine bir strateji uygulamayacağım’ dedi. 90’dan itibaren bu dediğini yapmadı ve Rusya’yı çevreledi. NATO ülkelerini Rusya’yı kuşatacak şekilde genişletti. En son Ukrayna’da Ukrayna’nın başına koydukları şarlatanın NATO’ya girme isteğinden sonra Rusya defalarca ‘NATO füzelerini sınırıma koydurmam, tarafsız kal’ dedi. Zelenskiy vazgeçmeyince de doğal olarak koruma güdüsü ile hareket etti. Aslında kışkırtma 90’lardan itibaren NATO’nun Rusya’yı çevreleyecek şekilde çevrelemesi.”