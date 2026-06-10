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Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
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Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral: ‘Petro-dolar sistemi çatırdıyor’
Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral: ‘Petro-dolar sistemi çatırdıyor’
Sputnik Türkiye
Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral, küresel ekonomide gelir dağılımından enerji politikalarına, teknoloji rekabetinden jeopolitik dengelere kadar geniş bir... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T19:04+0300
2026-06-10T19:04+0300
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Kalkınma ekonomisti ve BM Kalkınma Programı Eski Müdürü Bartu Soral, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında yaptığı değerlendirmelerde küresel ekonomik ve jeopolitik düzenin dönüşümüne ilişkin kapsamlı analizlerde bulundu. Soral, şunları kaydetti:‘Tüm dünyada gelir dağılımı bozuluyor’Neo-liberal politikaların büyük şirketleri ve sermayeyi güçlendirirken geniş halk kesimlerini yoksullaştırdığını belirten Soral, yaşam standardını korumaya çalışan milyonlarca insanın borçlanmak zorunda kaldığını ifade etti:‘Dar bir kesimin zenginliği görünenin çok üstünde’Soral, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ve kayıt dışı servetin gelir dağılımındaki eşitsizliği resmi verilerden çok daha ağır hale getirdiğini söyledi. Vergi cennetlerine aktarılan sermaye, vergi istisnaları ve denetlenmeyen büyük harcamalara dikkat çeken Soral, şunları kaydetti:‘Mikro çipler 8 trilyon dolarlık bir paya sahip’Soral, yarı iletken ve mikro çip sektörünün 2025 itibarıyla yaklaşık 8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, bu alandaki üretim ve ham madde tedarikinde Çin’in belirleyici konumda olduğunu dile getirdi. ABD’nin artan borç yükü ve dış ticaret açığına da dikkat çeken Soral, küresel güç mücadelesinin teknoloji ve kritik mineraller üzerinden şekillendiğini söyledi:‘ABD yenilmez bir imparatorluk değil’Devlet öncülüğünde üretim ve teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Çin’in küresel üretimdeki payını önemli ölçüde artırdığını belirten Soral, ABD merkezli Neo-liberal modelin tek seçenek olmadığını, Çin’in altyapı, bilim ve sanayi yatırımlarıyla farklı bir kalkınma modeli ortaya koyduğunu ifade etti:‘Petro dolar sistemi çatırdıyor’Soral, ABD’nin borç ve dış ticaret açığını çevirebilmesinde kritik rol oynayan petro-dolar sisteminin küresel güç dengeleriyle birlikte zayıfladığını söyledi. Körfez ülkeleriyle kurulan petrol-dolar-güvenlik ilişkisinin tarihsel arka planını hatırlatan Soral, ABD’nin koruma kapasitesine dair algının da değişmeye başladığı görüşünde:‘Avrupa küresel rekabette hızla geriliyor’Avrupa’nın Rusya’ya uygulanan ambargolar ve enerji tedarikindeki değişim nedeniyle üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşadığını ifade eden Soral, ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgazına muhtaç kalan Avrupa’nın küresel rekabet gücünün zayıfladığını söyledi:‘Ukrayna’da savaşın nedeni NATO’Soral, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği özel askeri operasyonun arka planında NATO’nun 1990 sonrası genişleme politikalarının bulunduğunu dile getirdi. Rusya’nın çevrelenmesine yönelik stratejilerin gerilimi artırdığını belirten Soral, şunları kaydetti:
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İsmet Özçelik
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radyo, abd, çin, nato, rusya, petro-dolar, avrupa, dış ticaret açığı, faiz, borç
radyo, abd, çin, nato, rusya, petro-dolar, avrupa, dış ticaret açığı, faiz, borç

Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral: ‘Petro-dolar sistemi çatırdıyor’

19:04 10.06.2026
Ankara Farkı
Ankara Farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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İsmet Özçelik
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Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral, küresel ekonomide gelir dağılımından enerji politikalarına, teknoloji rekabetinden jeopolitik dengelere kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Soral, petro-dolar düzeninin zayıfladığını ve bunun ABD’nin ekonomik hegemonyasını sarsan gelişmelerden biri olduğunu söyledi.
Kalkınma ekonomisti ve BM Kalkınma Programı Eski Müdürü Bartu Soral, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında yaptığı değerlendirmelerde küresel ekonomik ve jeopolitik düzenin dönüşümüne ilişkin kapsamlı analizlerde bulundu. Soral, şunları kaydetti:

‘Tüm dünyada gelir dağılımı bozuluyor’

Neo-liberal politikaların büyük şirketleri ve sermayeyi güçlendirirken geniş halk kesimlerini yoksullaştırdığını belirten Soral, yaşam standardını korumaya çalışan milyonlarca insanın borçlanmak zorunda kaldığını ifade etti:

“Kademe kademe bozulan bir gelir dağılımı var. Buna ABD de İtalya da Almanya da Türkiye de dahil. Bir grup büyümeden büyük payı götürüyor, geniş halk kitleleri ise her sene yaşam standardının altına düşüyor ve o standardı tutturabilmek için de borçlanıyor. Saydığım ve saymadığım ülkelerde de nüfusun ortalama yüzde 50’lik kesimi büyük bir yoksulluğu ve yaşam standardı kaybını tecrübe ediyor. Hane halkları borçları da; kredi kartı, ev kredisi vs. artıyor. Yani 90’larda hızlanan Neo liberal öğreti, küreselleşme dediğimiz şey, şirket imparatorlukları… piyasaya devletin müdahale etmediği, güçlü şirketlerin küçükleri yiyerek büyüdüğü, bir yandan da finansal işlemlerden yaratılan büyüme ve zenginliğin reel sektörden koptuğu bir süreçten geçtik. Bu sürece küreselleşme, neo-liberalizm, ABD’nin bütün dünyaya zorla ihraç ettiği, kimi ülkelerin de isteyerek bu sistem ihracatını kabul ettiği bu Neo liberalizm dünyaya bir gelir dağılımı adaletsizliği verdi.”

‘Dar bir kesimin zenginliği görünenin çok üstünde’

Soral, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ve kayıt dışı servetin gelir dağılımındaki eşitsizliği resmi verilerden çok daha ağır hale getirdiğini söyledi. Vergi cennetlerine aktarılan sermaye, vergi istisnaları ve denetlenmeyen büyük harcamalara dikkat çeken Soral, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ise verilere yansımayan bir durum var. Verilere baktığımızda gelir dağılımındaki adaletsizlik kendini gösteriyor ama yansımayan kayıt dışı büyük bir ekonomi var. Yani Türkiye’de zengin sınıf, bu yaklaşık olarak 8-10 milyon insandan bahsediyoruz; onların artan serveti aslında görünenin 2 katı. Çünkü kayıt dışı büyük bir zenginlik var ve bu paraların büyük çoğunluğu da yurt dışına kaçırılmış durumda. Bunlar vergi cennetlerine gönderiliyor; Kayman Adaları, Man Adaları gibi… 2007’de Türkiye’de kanuni düzenleme oldu. Vergi cenneti olarak adlandırılan bu adalara para transferi yapılırsa transfer yapılırken yüzde 30 stopaj vergisi kesintisi uygulanacaktır. Bu kanun Başbakanlıkça bu adaların ismen yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer’ maddesi var. Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu. 19 yıldır bu adaların ismi yayınlanmadı. Yayınlanmayınca da bu kanun yürürlüğe girmedi. Mehmet Şimşek manavın, bakkalın, küçük esnafın, KOBİ’nin vergisinin peşine düşüyor ya, esas büyük vergi kaçağı buradan oluyor. Esas vergi kaçağı 2026’da 3 trilyon Türk lirası olacağı hesaplanan kurumlar vergisine uygulanan istisna, muafiyet ve indirim adı altında bu kalemler yüzünden vergi kaçağı oluyor. Üçüncü olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendi ilan ettiği ve örneklendirdiği kaçak ekonomi. Diyor ki ‘2023’te Mehmet B. 32 adet gayri menkul satın almış. Bunun için o günkü gayrimenkul değerleriyle ki onlar harç değeri, aslında değerin çok altında. 30 milyon TL harcamış ve Mehmet B. Türkiye’de vergi mükellefi bile değil. Türkiye’de bir kuruş vergi ödemeyen vatandaşlar o günün rayiciyle 30 milyon, bugünün gerçek konut değerine bakarsak 300-400 milyon TL harcayarak 30-32 adet gayrimenkul sahibi olabiliyorlar ve bunların vergi kaydı bile yok. Siz bunları ‘Mehmet B. Gel bakalım, senin devlete o yılki kazanç olarak beyanın sıfır, harcaman 30 milyon. Bunu nereden buldun? Bu gelirini ispatlayamazsan biz senin harcaman kadar gelir elde ettiğini düşünerek sana bu kadarlık bir vergi borcu çıkarıyoruz demeden ve bunları vergilendirmeden bir adil vergilendirmeden, tabana yayılan vergilendirmeden bahsetmek söz konusu değil. Bunun için Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliği verilere yansıyandan çok daha fazla.”

‘Mikro çipler 8 trilyon dolarlık bir paya sahip’

Soral, yarı iletken ve mikro çip sektörünün 2025 itibarıyla yaklaşık 8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, bu alandaki üretim ve ham madde tedarikinde Çin’in belirleyici konumda olduğunu dile getirdi. ABD’nin artan borç yükü ve dış ticaret açığına da dikkat çeken Soral, küresel güç mücadelesinin teknoloji ve kritik mineraller üzerinden şekillendiğini söyledi:

“ABD’nin bugün itibariyle borcuna ödeyeceği faiz 1 trilyon dolara geldi. Çünkü 31 trilyon dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya sahip olan ABD’nin kamu borcu 38 trilyon dolar. 1 trilyon dolar faiz ödüyor ve bu faiz ödemesi şu anda savunma harcamaları 950 milyar dolar; yani savunma harcamalarını geçen bir faiz ödemesi var. Yani ABD aslında ekonomisini sürdüremez halde. Yaklaşık 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı var ve bunun yaklaşık 280 milyar dolarını Çin’e karşı veriyor. 2025 itibariyle dünyadaki en büyük sektör yarı iletkenler ve mikro çipler. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Yarı iletken ve mikro çip dediğimiz şey savunma sanayinden yüksek teknoloji kullandığınız sağlık hizmetleri, silahlar, yapay zeka… her şeyin üretiminde kullanılan ara malı. Yarı iletkenler sektörünün sektörü de Çin. Mikro çipler yani dünyanın bir numaralı en büyük sektörün ham maddesi nadir toprak elementleri Galyum ve Germanyum. Bu da yüzde 90 oranında Çin’in tedarik kontrolünde.”

‘ABD yenilmez bir imparatorluk değil’

Devlet öncülüğünde üretim ve teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Çin’in küresel üretimdeki payını önemli ölçüde artırdığını belirten Soral, ABD merkezli Neo-liberal modelin tek seçenek olmadığını, Çin’in altyapı, bilim ve sanayi yatırımlarıyla farklı bir kalkınma modeli ortaya koyduğunu ifade etti:

“Çin ‘Ben devletin de gücüyle, yönlendirmesiyle, üretim, ağır sanayi, demir-çelik sektörü, yarı iletkenler, mikro çipler, robotlar, teknoloji, ilaç sanayi, otomotiv, yeşil dönüşüm… buralara yatırım yapıyorsan benim kontrolümde yap’ dedi. Bu arada da yoksul olan kesime de gelir dağılımında adaleti sağlayarak Çin 2000’de küresel olarak küresel üretimden aldığı pay yüzde 3.7’ydi; 2024’te yüzde 18’e çıkardı. Bu aldığı payı, bu artan zenginliği bütün nüfusuna yaydı. Şehirlerine müthiş bir altyapı yatırımı yaptı. Çin’e gittiğinizde 350 km hızla giden hızlı trenler görüyorsunuz, şehirler muhteşem, bölgesel kalkınma inanılmaz. 23 yılda gerçekten bilime yatırım yaptığınızda insanın ne kadar buluşçu ve üretken olabildiğini gösteren bir ülke doğurdu. Bu sistem insanların zorunlu kaldığı bir sistem değildir, ABD yenilmez bir imparatorluk değildir. Neo liberalizm, küreselleşme bir amentü değildir. Bunu bize böyle aktaranlar maalesef ekonomistlerimizin yüzde 95’i. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Marshall yardımları, Truman Doktrini’ne en çok kendini kaptıran ülke Yunanistan ve Türkiye’dir. NATO’ya girdikten sonra da gerçekten ABD öğretisi, o zihniyet, Batı hayranlığı Türkiye’nin güvenlik kurumları da dahil olmak üzere bütün kurumlarına, kılcal damarlarına sızmıştır."

‘Petro dolar sistemi çatırdıyor’

Soral, ABD’nin borç ve dış ticaret açığını çevirebilmesinde kritik rol oynayan petro-dolar sisteminin küresel güç dengeleriyle birlikte zayıfladığını söyledi. Körfez ülkeleriyle kurulan petrol-dolar-güvenlik ilişkisinin tarihsel arka planını hatırlatan Soral, ABD’nin koruma kapasitesine dair algının da değişmeye başladığı görüşünde:

“ABD o müthiş borcunu, dış ticaret açığını bu gidişatı terse döndürmek mecburiyetinde. Trump ‘Gümrük vergisi uyguluyorum. ABD’yi üretim üssü haline getireceğim. ABD’ye mal satmak isteyenler artık üretimlerinizi Çin, Japonya, Avrupa’da değil mutlaka ABD’de yapacaksınız’ dedi. Çin’in ve dünyanın enerji kaynaklarını da ben kontrol edeceğim dedi. Ama İran’da hiç beklemedikleri derin bir bataklığa battılar. ABD’nin bu büyük borcunu çevirmesini sağlayan sistem 10 yıllık devlet tahvillerini yurt dışına satmasıydı. Bu sistemin en önemli ayağı da petro-dolar sistemi. 1974’teki İsrail-Arap savaşında ABD devreye girdi ve Suudi Arabistan ile bir anlaşma yaptı ve ‘Senin ve Körfez ülkelerinin çok petrolü var. Ben sizi koruyacağım, bunun karşılığında petrolünüzü yalnızca dolar üzerinden satacaksınız. Bu dolarları aldığınızda da benim 10 yıllık devlet tahvillerimi satın alarak bana göndereceksiniz. Ben de ekonomi çarkımı döndüreceğim’ dedi. Pasifik’te de Çin’in yükselişi ile birlikte Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelere ‘Ben korumanızı sağlayacağım, siz de 10 yıllık tahvillerimi satın alacaksınız’ dedi ki şu anda dünyada en çok 10 yıllık ABD devlet tahvili satın alan ülke Japonya’dır. İran savaşında Trump ‘Gümrük vergileri’ dedi ve saldırganlığa başladı. Birinci hamlesi boşa düştü. Çünkü insanlar üretimlerini gelmediler, tam tersine karşı hamleler yapmaya başladılar. ABD de kontrolü kaybetti. Açık olan Hürmüz kapatıldı. Bununla birlikte petrol-dolar sistemini sağlayan Körfez ülkeleri bombalanmaya başladı. ABD onları koruyamaz hale geldi. Şimdi Körfez ülkeleri ABD’nin kendisini koruyamayacağını gördü.”

‘Avrupa küresel rekabette hızla geriliyor’

Avrupa’nın Rusya’ya uygulanan ambargolar ve enerji tedarikindeki değişim nedeniyle üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşadığını ifade eden Soral, ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgazına muhtaç kalan Avrupa’nın küresel rekabet gücünün zayıfladığını söyledi:

“Avrupa’da son derece enteresan bir durum var. Ukrayna savaşında Rusya’ya ambargolar başladı. Hatta Tolstoy’un romanlarının okunması vs. yasaklandı ve Kuzey Akım Boru Hattı ABD tarafından bombalandı. Rusya ile enerji alışverişi durdu. Enerji maliyeti yüzde 8 artsa bir sanayici kâr marjında müthiş bir kayba girer. Düşünün; enerjide yüzde 100’e yakın bir maliyet artışı oldu. Rusya’dan almayınca ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgazına muhtaç kaldı. AB ABD’ye baş kaldıramadı, başını eğdi ve rekabet edemez hale geldi. 5 senedir baş aşağı gidiyor. Avrupa’da suni, siyasetçilerin yarattığı bir Rusfobi oluştu. ‘Rusya bize saldırıp Avrupa’yı işgal edecek. Onun için kendi ordumuzu kurmalıyız’ dediler. Akıllar tutulmuş ya da akıllar ABD tarafından satın alınmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Rusya’nın böyle bir planı yok, bundan çıkarı da yok.”

‘Ukrayna’da savaşın nedeni NATO’

Soral, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği özel askeri operasyonun arka planında NATO’nun 1990 sonrası genişleme politikalarının bulunduğunu dile getirdi. Rusya’nın çevrelenmesine yönelik stratejilerin gerilimi artırdığını belirten Soral, şunları kaydetti:

“NATO 1990’da fonksiyonunu yitirdi ve aslında Rusya ile bir anlaşma yaptı. ‘Ben NATO’yu genişletmeyeceğim. Rusya’yı çevrelemeyeceğim. Rusya’yı yok etmek üzerine bir strateji uygulamayacağım’ dedi. 90’dan itibaren bu dediğini yapmadı ve Rusya’yı çevreledi. NATO ülkelerini Rusya’yı kuşatacak şekilde genişletti. En son Ukrayna’da Ukrayna’nın başına koydukları şarlatanın NATO’ya girme isteğinden sonra Rusya defalarca ‘NATO füzelerini sınırıma koydurmam, tarafsız kal’ dedi. Zelenskiy vazgeçmeyince de doğal olarak koruma güdüsü ile hareket etti. Aslında kışkırtma 90’lardan itibaren NATO’nun Rusya’yı çevreleyecek şekilde çevrelemesi.”

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