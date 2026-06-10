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Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırı
Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir banka şubesi, gece saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T17:18+0300
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saldırı girişimi
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İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki özel bir bankaya ait şubeye, motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak üzere şubeye gelen banka çalışanları, binadaki kurşun izlerini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme gerçekleştirdi. Olay yerinde delil toplayan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/koc-holdinge-yonelik-saldirilar-ak-partiden-ilk-aciklama-1106324033.html
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esenyurt, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, koç holding, koç, rahmi koç
esenyurt, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, koç holding, koç, rahmi koç

Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırı

17:18 10.06.2026
© AA / Okan CoşkunPolis ekipleri
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Okan Coşkun
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir banka şubesi, gece saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu.
İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki özel bir bankaya ait şubeye, motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.
Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak üzere şubeye gelen banka çalışanları, binadaki kurşun izlerini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme gerçekleştirdi. Olay yerinde delil toplayan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
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