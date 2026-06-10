https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/esenyurtta-banka-subesine-silahli-saldiri-1106405046.html

Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırı

Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir banka şubesi, gece saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T17:18+0300

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İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki özel bir bankaya ait şubeye, motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak üzere şubeye gelen banka çalışanları, binadaki kurşun izlerini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme gerçekleştirdi. Olay yerinde delil toplayan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/koc-holdinge-yonelik-saldirilar-ak-partiden-ilk-aciklama-1106324033.html

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esenyurt, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, koç holding, koç, rahmi koç