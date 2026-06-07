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Koç Holding'e yönelik saldırılar: AK Parti'den ilk açıklama
Koç Holding'e yönelik saldırılar: AK Parti'den ilk açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koç Holding'e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirterek, faillerin güvenlik... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul ve Antalya’da Koç Holding’e ait kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ülke genelinde gündem oldu.Sosyal medya hesabından saldırıları lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/antalyada-otokoc-servisine-silahli-saldiri-2-supheli-yakalandi-1106323338.html
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ak parti, ömer çelik, koç, ali koç, koç holding, koç üniversitesi, rahmi koç
ak parti, ömer çelik, koç, ali koç, koç holding, koç üniversitesi, rahmi koç

Koç Holding'e yönelik saldırılar: AK Parti'den ilk açıklama

22:01 07.06.2026
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koç Holding'e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirterek, faillerin güvenlik güçlerinden kaçamayacağını ve hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.
İstanbul ve Antalya’da Koç Holding’e ait kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ülke genelinde gündem oldu.
Sosyal medya hesabından saldırıları lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.
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