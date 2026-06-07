https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/koc-holdinge-yonelik-saldirilar-ak-partiden-ilk-aciklama-1106324033.html
Koç Holding'e yönelik saldırılar: AK Parti'den ilk açıklama
Koç Holding'e yönelik saldırılar: AK Parti'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koç Holding'e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirterek, faillerin güvenlik... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T22:01+0300
2026-06-07T22:01+0300
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İstanbul ve Antalya’da Koç Holding’e ait kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ülke genelinde gündem oldu.Sosyal medya hesabından saldırıları lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/antalyada-otokoc-servisine-silahli-saldiri-2-supheli-yakalandi-1106323338.html
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Koç Holding'e yönelik saldırılar: AK Parti'den ilk açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koç Holding'e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirterek, faillerin güvenlik güçlerinden kaçamayacağını ve hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.
İstanbul ve Antalya’da Koç Holding’e ait kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ülke genelinde gündem oldu.
Sosyal medya hesabından saldırıları lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.