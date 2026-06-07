İstanbul ve Antalya’da Koç Holding’e ait kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ülke genelinde gündem oldu.Sosyal medya hesabından saldırıları lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koç Holding'e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirterek, faillerin güvenlik... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

Koç Holding'e yönelik saldırılar: AK Parti'den ilk açıklama

© AA / Metin Aktaş AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik © AA / Metin Aktaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koç Holding'e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirterek, faillerin güvenlik güçlerinden kaçamayacağını ve hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.