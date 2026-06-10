https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/belfast-savas-alanina-dondu-bicakli-saldiri-sonrasi-maskeli-gruplar-sehri-atese-verdi-1106397032.html

Belfast savaş alanına döndü: Bıçaklı saldırı sonrası maskeli gruplar şehri ateşe verdi

Belfast savaş alanına döndü: Bıçaklı saldırı sonrası maskeli gruplar şehri ateşe verdi

Sputnik Türkiye

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gerçekleşen dehşet verici bıçaklı saldırının ardından sokaklar karıştı. Zanlının göçmen kökenli olduğunun iddia... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:45+0300

2026-06-10T12:45+0300

2026-06-10T12:45+0300

dünya

x

belfast

kuzey i̇rlanda

kuzey i̇rlanda polis teşkilatı

yılsonu2026

i̇rlanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7e3198e05dd911939424881599f0566.jpg

Kuzey İrlanda’nın başkenti, Pazartesi gecesi Kuzey Belfast'ta yaşanan korkunç bir bıçaklı saldırı olayının ardından adeta savaş alanına döndü. Saldırıya tepki göstermek amacıyla salı gecesi sokaklara dökülen kitlelerin protesto gösterileri, kısa sürede kontrol toplu şiddet eylemlerine evrildi. Belfast'ta şiddet olayları tırmanırken, yüzleri maskeli radikal gruplar şehrin genelinde terör estirdi. Lendrick Caddesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında çok sayıda ev, sivil araç ve bir halk otobüsü ateşe verildi. Görgü tanıkları, maskeli şahısların evlerin kapılarını baltalarla ve sopalarla kırmaya çalıştığını, sokakta yakılan araçlardan sıçrayan alevlerin ikametgahlara ulaştığını aktardı.İtfaiye ekipleri seferber oldu: Gece boyu 62 yangın i̇hbarıOlayların büyümesi üzerine Kuzey İrlanda İfaiye ve Kurtarma Servisi (NIFRS), kent genelinde olağanüstü durum ilan etti. Yapılan resmi açıklamada, salı akşamı boyunca itfaiye ekiplerinin şiddet olaylarıyla bağlantılı tam 62 kundaklama ve yangın ihbarına müdahale ettiği belirtildi. Yangınların ağırlıklı olarak Büyük Belfast Bölgesi sınırları içinde yoğunlaştığı ifade edilirken, itfaiye teşkilatı yetkilileri artan yoğun talebi karşılayabilmek adına Kuzey İrlanda'nın diğer bölgelerinden 21 ek itfaiye aracının ve personelinin takviye olarak şehre sevk edildiğini duyurdu.Sudanlı saldırgan hakim karşısında: Mağdurun durumu ağırOlayların fitilini ateşleyen bıçaklı saldırı hakkında ise yargı süreci hızla başladı. Polis, pazartesi gecesi 40'lı yaşlarındaki bir adamı yüzünden, gözünden ve sırtından ağır yaralayan 30 yaşındaki Sudanlı saldırgan hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kamusal alanda kesici/delici alet taşımak ve ölümle tehdit suçlarından dava açtı. Zanlının bugün (10 Haziran Çarşamba) Belfast Sulh Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılması bekleniyor. Hastanede tedavisi süren talihsiz kurbanın durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. İnternette paylaşılan görüntülerde, polis gelene kadar elindeki fırlatma sopasıyla (hurling stick) saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan kahraman bir babanın anları ise infial yarattı.Siyasilerden sert tepki: Bu ırkçı bir haydutlukturBelfast'ta göçmen karşıtı protestolar ve sonrasındaki yağma olaylarına siyasi liderlerden çok sert kınama geldi. Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Michelle O'Neill, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, yaşananları "tam anlamıyla haydutluk" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:"Maskeli adamların aileleri evlerinden yakarak çıkarmaya çalışması korkakça bir iğrençliktir. Bunun toplumsal hassasiyetle bir ilgisi yok. Kuzey Belfast'taki saldırı caniceydi ancak bu durumu suiistimal ederek burada sadece yaşamak ve çalışmak isteyen masum insanları hedef alan tehlikeli girişimler var. Irkçılık, gözdağı ve şiddet asla kabul edilemez."Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long ise maskeli grupların toplumun öfkesini kendi karanlık emelleri için silah olarak kullandığını belirterek, Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI) kaynaklarının bu haydutlar yüzünden asıl acil yardıma ihtiyacı olan sivil halktan uzaklaştırıldığını vurguladı. PSNI Komiser Yardımcısı Ryan Henderson da tüm tarafları sağduyuya ve sükunete davet ederek, güvenlik güçlerinin sokakta düzeni sağlamak için operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/en-sicak-ikinci-mayis-turkiye-yagista-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1106394892.html

belfast

kuzey i̇rlanda

i̇rlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

x, belfast, kuzey i̇rlanda, kuzey i̇rlanda polis teşkilatı, yılsonu2026, i̇rlanda