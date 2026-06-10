https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/en-sicak-ikinci-mayis-turkiye-yagista-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1106394892.html
En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı
En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Mayıs 2026, dünya genelinde ölçülen en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın bazı bölgelerinde erken sıcak hava ve az yağış görülürken... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T12:25+0300
2026-06-10T12:25+0300
2026-06-10T12:25+0300
yaşam
sıcak hava
sıcak hava dalgası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106071470_0:462:2730:1998_1920x0_80_0_0_ed5d39a3346e9d75c5e4e190186804d8.jpg
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) verilerine göre, Mayıs 2026'da küresel ortalama yüzey sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi mayıs ayı ortalamasının 0,55 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca sıcaklık, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasından da 1,42 derece daha yüksek oldu.Bu sonuçla Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kaydedildi. İlk sırada ise Mayıs 2024 yer alıyor.Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yüksek seyrini sürdürdü. Mayıs ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,9 derece olarak ölçüldü ve bu değer kayıtlardaki en yüksek ikinci mayıs sıcaklığı oldu. Rekor ise 20,93 derece ile Mayıs 2024'te görülmüştü.Uzmanlar, Ekvatoral Pasifik'te El Nino koşullarına geçiş sürecinin devam ettiğini, tropikal Pasifik'in geniş bir bölümünde deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağanüstü yüksek seviyelerde kaldığını belirtti.Avrupa'da mayıs ayı boyunca hava koşullarında büyük farklılıklar yaşandı. Ayın bazı dönemlerinde serin hava etkili olurken, özellikle Batı Avrupa'da yılın bu kadar erken döneminde nadir görülen güçlü sıcak hava dalgaları görüldü. Fransa, İngiltere, İrlanda ve Portekiz sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.Türkiye'de yoğun yağışÖte yandan yağış dağılımında da belirgin farklılıklar gözlendi. İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde yağışlar ortalamanın altında kaldı. Buna karşılık Türkiye, Bulgaristan ve Moldova'da yaygın sel olayları yaşandı. Türkiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde yağış miktarları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/sicakliklar-yukseliyor-6-bolgede-yer-yer-ani-saganak-etkili-olacak-1106326717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106071470_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8f6207cb25f6647d928cb6c18e7815b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sıcak hava, sıcak hava dalgası
sıcak hava, sıcak hava dalgası
En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı
Mayıs 2026, dünya genelinde ölçülen en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın bazı bölgelerinde erken sıcak hava ve az yağış görülürken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu az sayıda ülkelerde yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) verilerine göre, Mayıs 2026'da küresel ortalama yüzey sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü.
Bu değer, 1991-2020 dönemi mayıs ayı ortalamasının 0,55 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca sıcaklık, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasından da 1,42 derece daha yüksek oldu.
Bu sonuçla Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kaydedildi. İlk sırada ise Mayıs 2024 yer alıyor.
Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yüksek seyrini sürdürdü. Mayıs ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,9 derece olarak ölçüldü ve bu değer kayıtlardaki en yüksek ikinci mayıs sıcaklığı oldu. Rekor ise 20,93 derece ile Mayıs 2024'te görülmüştü.
Uzmanlar, Ekvatoral Pasifik'te El Nino koşullarına geçiş sürecinin devam ettiğini, tropikal Pasifik'in geniş bir bölümünde deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağanüstü yüksek seviyelerde kaldığını belirtti.
Avrupa'da mayıs ayı boyunca hava koşullarında büyük farklılıklar yaşandı. Ayın bazı dönemlerinde serin hava etkili olurken, özellikle Batı Avrupa'da yılın bu kadar erken döneminde nadir görülen güçlü sıcak hava dalgaları görüldü.
Fransa, İngiltere, İrlanda ve Portekiz sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.
Öte yandan yağış dağılımında da belirgin farklılıklar gözlendi. İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde yağışlar ortalamanın altında kaldı. Buna karşılık Türkiye, Bulgaristan ve Moldova'da yaygın sel olayları yaşandı. Türkiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde yağış miktarları mevsim normallerinin üzerine çıktı.