Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/en-sicak-ikinci-mayis-turkiye-yagista-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1106394892.html
En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı
En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Mayıs 2026, dünya genelinde ölçülen en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın bazı bölgelerinde erken sıcak hava ve az yağış görülürken... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T12:25+0300
2026-06-10T12:25+0300
yaşam
sıcak hava
sıcak hava dalgası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106071470_0:462:2730:1998_1920x0_80_0_0_ed5d39a3346e9d75c5e4e190186804d8.jpg
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) verilerine göre, Mayıs 2026'da küresel ortalama yüzey sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi mayıs ayı ortalamasının 0,55 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca sıcaklık, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasından da 1,42 derece daha yüksek oldu.Bu sonuçla Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kaydedildi. İlk sırada ise Mayıs 2024 yer alıyor.Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yüksek seyrini sürdürdü. Mayıs ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,9 derece olarak ölçüldü ve bu değer kayıtlardaki en yüksek ikinci mayıs sıcaklığı oldu. Rekor ise 20,93 derece ile Mayıs 2024'te görülmüştü.Uzmanlar, Ekvatoral Pasifik'te El Nino koşullarına geçiş sürecinin devam ettiğini, tropikal Pasifik'in geniş bir bölümünde deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağanüstü yüksek seviyelerde kaldığını belirtti.Avrupa'da mayıs ayı boyunca hava koşullarında büyük farklılıklar yaşandı. Ayın bazı dönemlerinde serin hava etkili olurken, özellikle Batı Avrupa'da yılın bu kadar erken döneminde nadir görülen güçlü sıcak hava dalgaları görüldü. Fransa, İngiltere, İrlanda ve Portekiz sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.Türkiye'de yoğun yağışÖte yandan yağış dağılımında da belirgin farklılıklar gözlendi. İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde yağışlar ortalamanın altında kaldı. Buna karşılık Türkiye, Bulgaristan ve Moldova'da yaygın sel olayları yaşandı. Türkiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde yağış miktarları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/sicakliklar-yukseliyor-6-bolgede-yer-yer-ani-saganak-etkili-olacak-1106326717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106071470_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8f6207cb25f6647d928cb6c18e7815b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sıcak hava, sıcak hava dalgası
sıcak hava, sıcak hava dalgası

En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı

12:25 10.06.2026
© Fotoğraf : ESA Avrupa'da sıcak hava dalgası uydu verileriyle haritalandı
Avrupa'da sıcak hava dalgası uydu verileriyle haritalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf : ESA
Abone ol
Mayıs 2026, dünya genelinde ölçülen en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın bazı bölgelerinde erken sıcak hava ve az yağış görülürken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu az sayıda ülkelerde yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) verilerine göre, Mayıs 2026'da küresel ortalama yüzey sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü.
Bu değer, 1991-2020 dönemi mayıs ayı ortalamasının 0,55 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca sıcaklık, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasından da 1,42 derece daha yüksek oldu.
Bu sonuçla Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kaydedildi. İlk sırada ise Mayıs 2024 yer alıyor.
Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yüksek seyrini sürdürdü. Mayıs ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,9 derece olarak ölçüldü ve bu değer kayıtlardaki en yüksek ikinci mayıs sıcaklığı oldu. Rekor ise 20,93 derece ile Mayıs 2024'te görülmüştü.
Uzmanlar, Ekvatoral Pasifik'te El Nino koşullarına geçiş sürecinin devam ettiğini, tropikal Pasifik'in geniş bir bölümünde deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağanüstü yüksek seviyelerde kaldığını belirtti.
Avrupa'da mayıs ayı boyunca hava koşullarında büyük farklılıklar yaşandı. Ayın bazı dönemlerinde serin hava etkili olurken, özellikle Batı Avrupa'da yılın bu kadar erken döneminde nadir görülen güçlü sıcak hava dalgaları görüldü.
Fransa, İngiltere, İrlanda ve Portekiz sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'de yoğun yağış

Öte yandan yağış dağılımında da belirgin farklılıklar gözlendi. İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde yağışlar ortalamanın altında kaldı. Buna karşılık Türkiye, Bulgaristan ve Moldova'da yaygın sel olayları yaşandı. Türkiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde yağış miktarları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
YAŞAM
Sıcaklıklar yükseliyor: 6 bölgede yer yer ani sağanak etkili olacak
8 Haziran , 07:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала