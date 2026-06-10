https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/en-sicak-ikinci-mayis-turkiye-yagista-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1106394892.html

En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı

En sıcak ikinci mayıs: Türkiye yağışta birçok ülkeyi geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Mayıs 2026, dünya genelinde ölçülen en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın bazı bölgelerinde erken sıcak hava ve az yağış görülürken... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:25+0300

2026-06-10T12:25+0300

2026-06-10T12:25+0300

yaşam

sıcak hava

sıcak hava dalgası

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Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) verilerine göre, Mayıs 2026'da küresel ortalama yüzey sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi mayıs ayı ortalamasının 0,55 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca sıcaklık, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasından da 1,42 derece daha yüksek oldu.Bu sonuçla Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kaydedildi. İlk sırada ise Mayıs 2024 yer alıyor.Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yüksek seyrini sürdürdü. Mayıs ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,9 derece olarak ölçüldü ve bu değer kayıtlardaki en yüksek ikinci mayıs sıcaklığı oldu. Rekor ise 20,93 derece ile Mayıs 2024'te görülmüştü.Uzmanlar, Ekvatoral Pasifik'te El Nino koşullarına geçiş sürecinin devam ettiğini, tropikal Pasifik'in geniş bir bölümünde deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağanüstü yüksek seviyelerde kaldığını belirtti.Avrupa'da mayıs ayı boyunca hava koşullarında büyük farklılıklar yaşandı. Ayın bazı dönemlerinde serin hava etkili olurken, özellikle Batı Avrupa'da yılın bu kadar erken döneminde nadir görülen güçlü sıcak hava dalgaları görüldü. Fransa, İngiltere, İrlanda ve Portekiz sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.Türkiye'de yoğun yağışÖte yandan yağış dağılımında da belirgin farklılıklar gözlendi. İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde yağışlar ortalamanın altında kaldı. Buna karşılık Türkiye, Bulgaristan ve Moldova'da yaygın sel olayları yaşandı. Türkiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde yağış miktarları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/sicakliklar-yukseliyor-6-bolgede-yer-yer-ani-saganak-etkili-olacak-1106326717.html

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sıcak hava, sıcak hava dalgası