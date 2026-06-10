https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/73-kilo-veren-unlu-sarkici-isin-karaca-acimasiz-elestirilere-sosyal-medyadan-isyan-etti-1106392578.html

73 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca acımasız eleştirilere sosyal medyadan isyan etti

73 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca acımasız eleştirilere sosyal medyadan isyan etti

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Işın Karaca 73 kilo verdikten sonra kendisine yapılan acımasız yorumlara isyan etti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T11:18+0300

2026-06-10T11:18+0300

2026-06-10T11:18+0300

yaşam

işın karaca

diyet

zayıflama

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Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 130 kilodan 57 kiloya düşerek büyük bir değişim geçirdi. 73 kilo veren ünlü isim kendisine sosyal medyadan yapılan yorumlara isyan etti. Sosyal medyada siber zorbalık boyutuna varan acımasız eleştirilere ve "body shaming" (beden aşağılama) yorumlarına sessiz kalamayan Karaca, "Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince onu yerden yere vurmanız ancak sizin marifetiniz olur. Kınayın beni, başınıza gelsin" dedi. 73 kilo verince gündem oldu Karaca, diyet ve sporla verdiği kilolarının ardından gündem oldu. Ama sosyal medyadan kendisine çok sayıda kötü yorum geldi. Fiziksel görüntüsü üzerinden yapılan ağır eleştirilere isyan eden Karaca, sosyal medyası üzerinden bir açıklama yaptı. Karaca şu ifadeleri kullandı: "Kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var. Beni kınım kınım kınayabilirsiniz. Her kadın zayıf olmak ister. Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince onu yerden yere vurmanız ancak sizin marifetiniz olur. Şu hayatta benim neyle uğraştığımı kimse bilemez. Kimseye de dilerim, mümkünse... Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni, başınıza gelsin."Nasıl zayıfladı?Karaca, nasıl zayıfladığını da katıldığı programlarda anlatmıştı. Karaca tek öğün beslendiğini söylemişti.

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işın karaca, diyet, zayıflama