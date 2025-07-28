https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/4-ayda-24-kilo-veren-unlu-sarkici-isin-karaca-zayiflama-sirrini-paylasti-1098187427.html

4 ayda 24 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca, zayıflama sırrını paylaştı

4 ayda 24 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca, zayıflama sırrını paylaştı

Sputnik Türkiye

4 ayda 24 kilo vererek 36 bedene düşen ünlü sanatçı Işın Karaca, nasıl beslendiğini anlattı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T11:41+0300

2025-07-28T11:41+0300

2025-07-28T11:53+0300

yaşam

işın karaca

diyet

aralıklı oruç

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Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda verdiği 24 kilo ile dikkatleri çekti. Karaca, aralıklı oruç ve tek öğün beslenme ile kilo verdiğini anlatırken 36 bedene düştüğünü söyledi. Zayıflamanın sırrı: Aralıklı oruç52 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü isim 4 ayda 24 kilo verdiğini söylerken, nasıl zayıfladığını da sosyal medya hesabından paylaştı. Karaca, “Yemiyorum, bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde aralıklı oruç yapıyoruz" derken, "Günde sadece bir öğün yiyoruz. 24 saatte bir besleniyoruz. Yemeğe ayırdığım sadece 30-40 dakikam var, o sürede ne istersem yiyorum. Genellikle akşam saat 17.30-18.00 gibi yemeği bitirmiş oluyorum.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/internette-satilan-zayiflama-urunlerindeki-buyuk-tehlike-kalp-hastaliklarina-yol-acan-yasakli-madde-1097665374.html

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ışın karaca