https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/torba-duzenlemede-en-dusuk-emekli-ayligi-gundeme-gelecek-1106374311.html

Torba düzenlemede en düşük emekli aylığı gündeme gelecek

Torba düzenlemede en düşük emekli aylığı gündeme gelecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin aldığı en düşük emekli maaşında artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Mevcut durumda 20 bin lira olan en... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T15:52+0300

2026-06-09T15:52+0300

2026-06-09T15:52+0300

ekonomi̇

en düşük emekli maaşı

emekli

maaş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçen hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşı zammı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.Temmuz ayında netleşecek zam oranları öncesinde özellikle en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşın beklentisi arttı.Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi en düşük emekli maaşı kapsamında ödeme alıyor.Kısmi emekli olanlar, prim gün sayısı düşük bulunanlar ve primleri en düşük seviyeden yatırılan vatandaşlar, mevcut uygulama kapsamında en düşük emekli aylığı üzerinden maaş alıyor.Maaş artışı için yasal düzenleme şartMevcut durumda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı, diğer emekli aylıklarından farklı olarak doğrudan enflasyon oranına göre artırılamıyor.Bu tutarın değişebilmesi için öncelikle bir kanun teklifi hazırlanması gerekiyor. Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girmesi gerekiyor.20 bin lira olan en düşük emekli maaşının böylece yüzde 18 civarında yapılacak zamla 23 bin lira seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor.Torba kanun çalışması gündemdeÖte yandan, AK Parti'nin hazırlıkları süren torba kanun kapsamında en düşük emekli aylığına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı da gündemde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/milyonlarca-memur-ve-emekliyi-ilgilendiriyor-5-aylik-zam-farki-belli-oldu-1106273033.html

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