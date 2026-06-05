https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/milyonlarca-memur-ve-emekliyi-ilgilendiriyor-5-aylik-zam-farki-belli-oldu-1106273033.html
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: 5 aylık zam farkı belli oldu
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: 5 aylık zam farkı belli oldu
Sputnik Türkiye
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2026-06-05T10:14+0300
2026-06-05T10:14+0300
2026-06-05T10:24+0300
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enflasyon rakamları
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.Bu veriyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalarda son aşamaya girildi. Kesin zam oranları, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinin ardından belli olacak.SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60 zammı hak ettiAçıklanan verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon oranları doğrultusunda toplam yüzde 16,60’lık artışı şimdiden hak etmiş durumda.Beş aylık dönemdeki enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:Bu verilerin birikimli hesaplanmasıyla 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,60 oldu.Nihai zam haziran verisiyle kesinleşecekTemmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı için gözler şimdi haziran ayı enflasyonuna çevrildi.Haziran verisinin de eklenmesiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı hesaplanacak ve emekli maaşı zammı kesinleşecek.Memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkıMemur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.Mayıs ayı itibarıyla oluşan hesaplamalara göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5,04 seviyesine ulaştı.Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik zam eklendiğinde toplam kümülatif artış oranı yüzde 12,40 olarak hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kira-zammi-orani-belli-oldu-haziran-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106272011.html
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emekli, bağ-kur, sgk, ssk, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları
emekli, bağ-kur, sgk, ssk, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: 5 aylık zam farkı belli oldu
10:14 05.06.2026 (güncellendi: 10:24 05.06.2026)
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular 16,60 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklilerin toplam kümülatif artış oranı yüzde 12,40 olarak hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.
Bu veriyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalarda son aşamaya girildi. Kesin zam oranları, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinin ardından belli olacak.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60 zammı hak etti
Açıklanan verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon oranları doğrultusunda toplam yüzde 16,60’lık artışı şimdiden hak etmiş durumda.
Beş aylık dönemdeki enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:
Bu verilerin birikimli hesaplanmasıyla 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,60 oldu.
Nihai zam haziran verisiyle kesinleşecek
Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı için gözler şimdi haziran ayı enflasyonuna çevrildi.
Haziran verisinin de eklenmesiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı hesaplanacak ve emekli maaşı zammı kesinleşecek.
Memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkı
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.
Mayıs ayı itibarıyla oluşan hesaplamalara göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5,04 seviyesine ulaştı.
Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik zam eklendiğinde toplam kümülatif artış oranı yüzde 12,40 olarak hesaplanıyor.