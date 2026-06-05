https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/milyonlarca-memur-ve-emekliyi-ilgilendiriyor-5-aylik-zam-farki-belli-oldu-1106273033.html

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: 5 aylık zam farkı belli oldu

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: 5 aylık zam farkı belli oldu

Sputnik Türkiye

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2026-06-05T10:14+0300

2026-06-05T10:14+0300

2026-06-05T10:24+0300

ekonomi̇

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.Bu veriyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalarda son aşamaya girildi. Kesin zam oranları, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinin ardından belli olacak.SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60 zammı hak ettiAçıklanan verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon oranları doğrultusunda toplam yüzde 16,60’lık artışı şimdiden hak etmiş durumda.Beş aylık dönemdeki enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:Bu verilerin birikimli hesaplanmasıyla 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,60 oldu.Nihai zam haziran verisiyle kesinleşecekTemmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı için gözler şimdi haziran ayı enflasyonuna çevrildi.Haziran verisinin de eklenmesiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı hesaplanacak ve emekli maaşı zammı kesinleşecek.Memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkıMemur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.Mayıs ayı itibarıyla oluşan hesaplamalara göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5,04 seviyesine ulaştı.Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik zam eklendiğinde toplam kümülatif artış oranı yüzde 12,40 olarak hesaplanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kira-zammi-orani-belli-oldu-haziran-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106272011.html

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