https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tekstil-fabrikasinda-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1106359368.html
Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T11:05+0300
2026-06-09T11:05+0300
2026-06-09T11:05+0300
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gaziantep
gaziantep organize sanayi bölgesi
yangın
fabrika yangını
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Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html
türki̇ye
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gaziantep, gaziantep organize sanayi bölgesi, yangın, fabrika yangını
gaziantep, gaziantep organize sanayi bölgesi, yangın, fabrika yangını
Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.