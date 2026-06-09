https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tekstil-fabrikasinda-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1106359368.html

Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T11:05+0300

2026-06-09T11:05+0300

2026-06-09T11:05+0300

türki̇ye

gaziantep

gaziantep organize sanayi bölgesi

yangın

fabrika yangını

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Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html

türki̇ye

gaziantep

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gaziantep, gaziantep organize sanayi bölgesi, yangın, fabrika yangını