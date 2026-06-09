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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tekstil-fabrikasinda-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1106359368.html
Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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gaziantep organize sanayi bölgesi
yangın
fabrika yangını
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Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html
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gaziantep, gaziantep organize sanayi bölgesi, yangın, fabrika yangını
gaziantep, gaziantep organize sanayi bölgesi, yangın, fabrika yangını

Tekstil fabrikasında korkutan yangın: Müdahale sürüyor

11:05 09.06.2026
© İbrahim ÖzcanGaziantep yangın
Gaziantep yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© İbrahim Özcan
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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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