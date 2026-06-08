https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html
Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede hayatını... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T23:48+0300
2026-06-08T23:48+0300
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Karatay ilçesindeki Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir mobilya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlere müdahale eden itfaiye personeli Mehmet Tekeli, çalışma sırasında ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hindistanda-bir-otelin-restoraninda-cikan-yanginda-21-kisi-hayatini-kaybetti-1106216241.html
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konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, karatay
konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, karatay
Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karatay ilçesindeki Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir mobilya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlere müdahale eden itfaiye personeli Mehmet Tekeli, çalışma sırasında ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.