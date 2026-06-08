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Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede hayatını... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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Karatay ilçesindeki Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir mobilya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlere müdahale eden itfaiye personeli Mehmet Tekeli, çalışma sırasında ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hindistanda-bir-otelin-restoraninda-cikan-yanginda-21-kisi-hayatini-kaybetti-1106216241.html
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konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, karatay
konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, karatay

Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

23:48 08.06.2026
© AA / Aleyna KartalKonya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / Aleyna Kartal
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karatay ilçesindeki Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir mobilya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlere müdahale eden itfaiye personeli Mehmet Tekeli, çalışma sırasında ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
DÜNYA
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
3 Haziran , 11:47
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