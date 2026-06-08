https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html

Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'nın Karatay ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede hayatını... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T23:48+0300

2026-06-08T23:48+0300

2026-06-08T23:48+0300

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Karatay ilçesindeki Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir mobilya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlere müdahale eden itfaiye personeli Mehmet Tekeli, çalışma sırasında ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hindistanda-bir-otelin-restoraninda-cikan-yanginda-21-kisi-hayatini-kaybetti-1106216241.html

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Sputnik Türkiye

konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, karatay