https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/en-etkili-sivrisinek-kovucu-madde-kesfedildi-bilim-insanlari-acikladi-mum-ve-ultrasonik-cihazlar-1106365616.html
En etkili sivrisinek kovucu madde keşfedildi, bilim i̇nsanları açıkladı: Mum ve ultrasonik cihazlar i̇şe yaramıyor
En etkili sivrisinek kovucu madde keşfedildi, bilim i̇nsanları açıkladı: Mum ve ultrasonik cihazlar i̇şe yaramıyor
Sputnik Türkiye
Tyumen Devlet Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bilim insanları, en etkili sivrisinek kovucu yöntemin buharlaştırıcı ilaçlama cihazları olduğunu... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T13:13+0300
2026-06-09T13:13+0300
2026-06-09T13:13+0300
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Sivrisinek ısırıklarından ve taşıdıkları ölümcül hastalıklardan korunmak isteyenler için ezber bozan bir araştırma yayınlandı. Tyumen Devlet Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre, en etkili sivrisinek kovucu yöntemlerin duvar tipi buharlaştırma cihazları ve fumigatörler olduğu açıklandı. Frontiers in Insect Science dergisinde yayınlanan küresel araştırmada; duman bobinleri, kokulu mumlar ve ultrasonik sivrisinek kovucu cihazların sivrisinekleri uzaklaştırmada neredeyse hiç işe yaramadığı kanıtlandı.Ölümcül sıtma merkezinde test edildi: Cihazlar görünmez bir kubbe oluşturuyorAraştırmanın detaylarını paylaşan Tyumen Devlet Üniversitesi Ekolojik ve Tarımsal Biyoloji Enstitüsü (X-BIO) Direktörü Roman Yakovlev, testlerin sahte sonuçlar almamak için sıtmanın merkez üssü olan Nijer Nehri kıyısındaki savanada ve Mali'nin başkenti Bamako yakınlarında yapıldığını belirtti. Yakovlev, elektronik ilaçlama cihazları ve ısıtıcıların etraflarında adeta görünmez bir "kubbe" oluşturduğunu söyledi. Bu kubbe sayesinde sivrisineklerin avlarını bulamadığını ya da havada felç olarak öldüğünü aktaran bilim insanı, böceklerin narenciye kokulu mumları ve insan kulağının duymadığı ultrasonik sesleri tamamen görmezden gelerek kan aramaya devam ettiğini vurguladı.Kimyasal formül çözüldü: Transfluthrin ve Metofluthrin sivrisinekleri felç ediyorBilimsel verilere göre, tehlikeli hastalıklara yol açan Aedes ve Anopheles cinsi sivrisineklere karşı en yüksek korumayı duvara monte edilen buharlaştırıcılardaki uçucu piretroidler sağlıyor. Bu maddeler, böceklerin sinir uyarı iletimini engelleyerek onları felç ediyor. Yaz aylarında ılıman iklimleri istila eden Culex cinsi yaygın sivrisinek kontrolünde ise transfluthrin ve metofluthrin içeren fumigatör maddelerinin en yüksek başarıyı yakaladığı kanıtlandı.Küresel tehlike: Sıtma ve Dang hummasına karşı tam koruma şartUzmanlar, tropikal bölgelerde sivrisinek ısırığı sorunlarının sadece kaşıntıyla kalmadığını, sıtma ve dang humması gibi ölümcül tehlikeler saçtığını hatırlatıyor. Rusya ve Avrupa'nın birçok bölgesinde de görülen bu sivrisinek türleri, tropikal ateş kadar ağır olmasa da ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Dev araştırma; aralarında Almanya, Yunanistan, Kanada, Litvanya, Mali ve ABD'nin de bulunduğu çok uluslu bir bilim heyeti tarafından yürütülerek sivrisineklerden korunma yolları arayanlar için en doğru kılavuz olarak tescillendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kalp-sagligi-icin-kritik-detay-her-meyve-ayni-faydayi-saglamiyor-1106364038.html
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yakovlev, rusya, bamako, mali, haberler, x
yakovlev, rusya, bamako, mali, haberler, x
En etkili sivrisinek kovucu madde keşfedildi, bilim i̇nsanları açıkladı: Mum ve ultrasonik cihazlar i̇şe yaramıyor
Tyumen Devlet Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bilim insanları, en etkili sivrisinek kovucu yöntemin buharlaştırıcı ilaçlama cihazları olduğunu kanıtladı. Nijer Nehri ve Mali’de yapılan testlerde, transfluthrin ve metofluthrin içeren cihazların sivrisinekleri felç ettiği, kokulu mum ve ultrasonik cihazların ise işe yaramadığı görüldü.
Sivrisinek ısırıklarından ve taşıdıkları ölümcül hastalıklardan korunmak isteyenler için ezber bozan bir araştırma yayınlandı. Tyumen Devlet Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre, en etkili sivrisinek kovucu yöntemlerin duvar tipi buharlaştırma cihazları ve fumigatörler olduğu açıklandı. Frontiers in Insect Science dergisinde yayınlanan küresel araştırmada; duman bobinleri, kokulu mumlar ve ultrasonik sivrisinek kovucu cihazların sivrisinekleri uzaklaştırmada neredeyse hiç işe yaramadığı kanıtlandı.
Ölümcül sıtma merkezinde test edildi: Cihazlar görünmez bir kubbe oluşturuyor
Araştırmanın detaylarını paylaşan Tyumen Devlet Üniversitesi Ekolojik ve Tarımsal Biyoloji Enstitüsü (X-BIO
) Direktörü Roman Yakovlev, testlerin sahte sonuçlar almamak için sıtmanın merkez üssü olan Nijer Nehri
kıyısındaki savanada ve Mali'nin
başkenti Bamako
yakınlarında yapıldığını belirtti. Yakovlev
, elektronik ilaçlama cihazları
ve ısıtıcıların etraflarında adeta görünmez bir "kubbe" oluşturduğunu söyledi. Bu kubbe sayesinde sivrisineklerin avlarını bulamadığını ya da havada felç olarak öldüğünü aktaran bilim insanı, böceklerin narenciye kokulu mumları ve insan kulağının duymadığı ultrasonik sesleri tamamen görmezden gelerek kan aramaya devam ettiğini vurguladı.
Kimyasal formül çözüldü: Transfluthrin ve Metofluthrin sivrisinekleri felç ediyor
Bilimsel verilere göre, tehlikeli hastalıklara yol açan Aedes ve Anopheles cinsi sivrisineklere karşı en yüksek korumayı duvara monte edilen buharlaştırıcılardaki uçucu piretroidler sağlıyor. Bu maddeler, böceklerin sinir uyarı iletimini engelleyerek onları felç ediyor. Yaz aylarında ılıman iklimleri istila eden Culex cinsi yaygın sivrisinek kontrolünde ise transfluthrin ve metofluthrin içeren fumigatör maddelerinin en yüksek başarıyı yakaladığı kanıtlandı.
Küresel tehlike: Sıtma ve Dang hummasına karşı tam koruma şart
Uzmanlar, tropikal bölgelerde sivrisinek ısırığı
sorunlarının sadece kaşıntıyla kalmadığını, sıtma
ve dang humması
gibi ölümcül tehlikeler saçtığını hatırlatıyor. Rusya
ve Avrupa'nın birçok bölgesinde de görülen bu sivrisinek türleri, tropikal ateş kadar ağır olmasa da ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Dev araştırma; aralarında Almanya
, Yunanistan
, Kanada
, Litvanya
, Mali ve ABD'nin
de bulunduğu çok uluslu bir bilim heyeti tarafından yürütülerek sivrisineklerden korunma yolları
arayanlar için en doğru kılavuz olarak tescillendi.