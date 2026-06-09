https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kalp-sagligi-icin-kritik-detay-her-meyve-ayni-faydayi-saglamiyor-1106364038.html
Kalp sağlığı için kritik detay: Her meyve aynı faydayı sağlamıyor
Kalp sağlığı için kritik detay: Her meyve aynı faydayı sağlamıyor
Sputnik Türkiye
30 binden fazla kişinin verilerini inceleyen yeni bir araştırma, kalp sağlığı için yalnızca meyve ve sebze tüketmenin yeterli olmadığını ortaya koydu. Bilim... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T12:57+0300
2026-06-09T12:57+0300
2026-06-09T12:58+0300
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sebze
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Reading Üniversitesi ve uluslararası araştırmacıların katkısıyla yürütülen, Gıda ve Fonksiyon dergisinde yayımlanan çalışmada, kalp sağlığıyla ilişkilendirilen flavanol adlı bitkisel bileşikler incelendi.Araştırmada, mevcut beslenme önerilerine uygun şekilde meyve ve sebze tüketen birçok kişinin dahi kalp sağlığı açısından faydalı kabul edilen flavanol seviyelerine ulaşamadığı belirlendi.Bilim insanları, flavanollerin kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltabildiğini ancak bunun için yeterli miktar olan 500 mg düzeyinde alınmaları gerektiğini vurguladı. Ancak araştırmacılar, mevcut meyve ve sebze tüketim önerilerine ve sağlıklı beslenme modellerine uyan katılımcılar arasında bile yalnızca yüzde 25'ten daha azının günde en az 500 mg flavanol tükettiğini tespit etti.Her meyve aynı etkiyi göstermiyorAraştırmanın başyazarı Dr. Javier Ottaviani, "Çoğu insan bol miktarda meyve ve sebze tüketmenin yeterli olduğunu düşünüyor ancak araştırmamız, seçilen ürünlerin toplam miktardan daha önemli olabileceğini gösteriyor" dedi.Araştırmaya göre flavanol açısından en zengin kaynaklar arasında erik, turna yemişi, böğürtlen, yeşil çay, bakla, kiraz ve kabuklu elma yer alıyor.Uzmanlar, günlük beslenmeye bir fincan yeşil çay veya bir adet elma eklemenin flavanol alımını önemli ölçüde artırabileceğini belirtti.Çalışmada incelenen 30 binden fazla kişinin verileri, mevcut 'günde beş porsiyon meyve ve sebze' tavsiyesinin tek başına yeterli olmayabileceğine işaret etti.Araştırmacılar, farklı meyve ve sebzelerin yalnızca vitamin ve mineral açısından değil, içerdiği biyolojik bileşikler bakımından da büyük farklılıklar gösterdiğini ifade etti.Reading Üniversitesi'nden Prof. Gunter Kuhnle, "Bu bileşikler hakkındaki bilgilerimiz arttıkça beslenme tavsiyelerini daha etkili ve daha spesifik hale getirme fırsatı doğuyor" değerlendirmesinde bulundu.En yüksek flavanol içeren besinler hangileri?Tüm meyve ve sebzeler aynı miktarda flavanol içermez. En zengin kaynaklar şunlardır:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bilim-insanlari-acikladi-kotu-aliskanliklari-biraktiran-beyin-mekanizmasi-bulundu-1106345981.html
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kiraz, çilek, kalp, kalp damar hastalığı, ölüm, diyet, meyve, sebze
kiraz, çilek, kalp, kalp damar hastalığı, ölüm, diyet, meyve, sebze
Kalp sağlığı için kritik detay: Her meyve aynı faydayı sağlamıyor
12:57 09.06.2026 (güncellendi: 12:58 09.06.2026)
30 binden fazla kişinin verilerini inceleyen yeni bir araştırma, kalp sağlığı için yalnızca meyve ve sebze tüketmenin yeterli olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre hangi meyve ve sebzelerin tercih edildiği, toplam miktardan daha önemli olabilir.
Reading Üniversitesi ve uluslararası araştırmacıların katkısıyla yürütülen, Gıda ve Fonksiyon dergisinde yayımlanan çalışmada, kalp sağlığıyla ilişkilendirilen flavanol adlı bitkisel bileşikler incelendi.
Araştırmada, mevcut beslenme önerilerine uygun şekilde meyve ve sebze tüketen birçok kişinin dahi kalp sağlığı açısından faydalı kabul edilen flavanol seviyelerine ulaşamadığı belirlendi.
Bilim insanları, flavanollerin kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltabildiğini ancak bunun için yeterli miktar olan 500 mg düzeyinde alınmaları gerektiğini vurguladı.
Ancak araştırmacılar, mevcut meyve ve sebze tüketim önerilerine ve sağlıklı beslenme modellerine uyan katılımcılar arasında bile yalnızca yüzde 25'ten daha azının günde en az 500 mg flavanol tükettiğini tespit etti.
Her meyve aynı etkiyi göstermiyor
Araştırmanın başyazarı Dr. Javier Ottaviani, "Çoğu insan bol miktarda meyve ve sebze tüketmenin yeterli olduğunu düşünüyor ancak araştırmamız, seçilen ürünlerin toplam miktardan daha önemli olabileceğini gösteriyor" dedi.
Araştırmaya göre flavanol açısından en zengin kaynaklar arasında erik, turna yemişi, böğürtlen, yeşil çay, bakla, kiraz ve kabuklu elma yer alıyor.
Uzmanlar, günlük beslenmeye bir fincan yeşil çay veya bir adet elma eklemenin flavanol alımını önemli ölçüde artırabileceğini belirtti.
Çalışmada incelenen 30 binden fazla kişinin verileri, mevcut 'günde beş porsiyon meyve ve sebze' tavsiyesinin tek başına yeterli olmayabileceğine işaret etti.
Araştırmacılar, farklı meyve ve sebzelerin yalnızca vitamin ve mineral açısından değil, içerdiği biyolojik bileşikler bakımından da büyük farklılıklar gösterdiğini ifade etti.
Reading Üniversitesi'nden Prof. Gunter Kuhnle, "Bu bileşikler hakkındaki bilgilerimiz arttıkça beslenme tavsiyelerini daha etkili ve daha spesifik hale getirme fırsatı doğuyor" değerlendirmesinde bulundu.
En yüksek flavanol içeren besinler hangileri?
Tüm meyve ve sebzeler aynı miktarda flavanol içermez. En zengin kaynaklar şunlardır:
Turna yemişi (250 g)
— 300 mg
Böğürtlen (200 g)
— 250 mg
Yeşil çay (250 ml, bir fincan)
— 200 mg
Kiraz (400 g, yaklaşık 30 adet)
— 130 mg
Kabuğuyla birlikte orta boy bir elma
— 110 mg
Yaban mersini (150 g)
— 80 mg
Pinto fasulyesi (40 g, iki yemek kaşığı kuru ürün)
— 70 mg