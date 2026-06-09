https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/antalyada-12-yillik-faili-mechul-cinayet-cozuldu-sirri-calinan-cep-telefonu-ortaya-cikardi-1106366136.html

Antalya'da 12 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü: Sırrı çalınan cep telefonu ortaya çıkardı

Antalya'da 12 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü: Sırrı çalınan cep telefonu ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2014 yılında öldürüldükten sonra cesedi yakılmış halde bulunan müteahhit Şeref Kocabıyık'ın cinayeti, yıllar sonra yeniden açılan... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T13:16+0300

2026-06-09T13:16+0300

2026-06-09T13:16+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi, geçmiş yıllarda sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden incelemeye aldı.Bu kapsamda, Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde işlenen ve uzun yıllar aydınlatılamayan Şeref Kocabıyık cinayeti de yeniden mercek altına alındı.Çalınan cep telefonu soruşturmanın seyrini değiştirdiYapılan incelemelerde, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan müteahhit Şeref Kocabıyık'ın, iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve daha sonra cesedinin yakıldığı tespit edildi.Soruşturma ekipleri, olayın ardından kaybolan cep telefonunun izini sürmeye başladı. Teknik çalışmalar sonucunda telefonun olaydan yaklaşık dört ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığı belirlendi.Telefonu kullanan kişinin Suriye uyruklu İ.İ. olduğu tespit edildi.HTS kayıtları şüphelilere ulaştırdıSoruşturmayı derinleştiren ekipler, HTS kayıtları ve teknik veriler üzerinde detaylı inceleme yaptı.İncelemelerde, İ.İ'nin telefonu kullanmaya başladığı gün, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen F.A. ve A.H. ile bir araya geldiği ortaya çıkarıldı.Tanık ifadeleri ve baz istasyonu kayıtlarının da değerlendirilmesiyle soruşturma yeni bir boyut kazandı.Cinayet günü aynı bölgede sinyal verdikleri belirlendiElde edilen bulgular doğrultusunda, şüphelilerden A.H'nin, Şeref Kocabıyık'a ait inşaatta çalıştığı tespit edildi.Ayrıca olay günü kullanılan bazı telefon hatlarının da Kocabıyık ile aynı bölgede sinyal verdiği belirlendi. Bu teknik veriler, soruşturma dosyasındaki en önemli deliller arasında yer aldı.Gaziantep'te operasyon düzenlendiToplanan deliller doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Gaziantep'te operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda A.H, İ.İ, A.H. ve A.H. gözaltına alındı. Suriye'de bulunduğu belirlenen F.A'nın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.Adalet Bakanı Gürlek duyurmuştuAdalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayeti ile Antalya Kepez'de öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetlerinin aydınlatıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/chp-grubuna-guvenlik-riski-nedeniyle-ziyaretci-alinmayacak-kilicdaroglundan-genel-merkez-cagrisi-1106360634.html

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faili meçhul cinayet, antalya, akın gürlek, aynur kanbur, gaziantep, suriye, cumhuriyet başsavcılığı, hts