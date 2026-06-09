https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/chp-grubuna-guvenlik-riski-nedeniyle-ziyaretci-alinmayacak-kilicdaroglundan-genel-merkez-cagrisi-1106360634.html
CHP Grubu'na güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacak: Kılıçdaroğlu'ndan 'genel merkez' çağrısı
CHP Grubu'na güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacak: Kılıçdaroğlu'ndan 'genel merkez' çağrısı
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı öncesinde oluşan güvenlik riski nedeniyle toplantıya ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T11:25+0300
2026-06-09T11:25+0300
2026-06-09T12:02+0300
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CHP'de grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceklerini açıklamalarının ardından gözler toplantıya çevrildi.Kürsüye kimin çıkacağına ilişkin belirsizlik sürerken, daha önce Özgür Özel'e destek açıklayan bazı milletvekillerinin sabah saatlerinden itibaren grup toplantısının yapılacağı salona geldiği görüldü. Özel de TBMM'ye gelişinde grup başkanvekilleri ve milletvekilleri tarafından karşılandı.Kılıçdaroğlu ve Özel'i destekleyen partililer sabahın erken saatlerinde TBMM'ye geldi. Dikmen ve Çankaya giriş kapılarında yoğunluk yaşanırken, zaman zaman gergin anlar da yaşandı.Güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacakTBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na yazı gönderildiği belirtildi. Açıklamada, TBMM İçtüzüğü'nün 164. maddesi hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Genel merkezde konuşacakKemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından beklenen açıklamayı yaptı:"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."'Görüşme ve müzakereler devam ediyor'Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez ise grup toplantısının iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.Sönmez, "Grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yoktur. Görüşme ve müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/mhp-lideri-bahceli-sayin-ozgur-ozele-dusen-atese-korukle-gitmek-degil-akli-selimle-hareket-etmektir-1106357618.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, numan kurtulmuş, tbmm, tbmm başkanlığı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, numan kurtulmuş, tbmm, tbmm başkanlığı
CHP Grubu'na güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacak: Kılıçdaroğlu'ndan 'genel merkez' çağrısı
11:25 09.06.2026 (güncellendi: 12:02 09.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
TBMM Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı öncesinde oluşan güvenlik riski nedeniyle toplantıya ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında, saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.
CHP'de grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceklerini açıklamalarının ardından gözler toplantıya çevrildi.
Kürsüye kimin çıkacağına ilişkin belirsizlik sürerken, daha önce Özgür Özel'e destek açıklayan bazı milletvekillerinin sabah saatlerinden itibaren grup toplantısının yapılacağı salona geldiği görüldü. Özel de TBMM'ye gelişinde grup başkanvekilleri ve milletvekilleri tarafından karşılandı.
Kılıçdaroğlu ve Özel'i destekleyen partililer sabahın erken saatlerinde TBMM'ye geldi. Dikmen ve Çankaya giriş kapılarında yoğunluk yaşanırken, zaman zaman gergin anlar da yaşandı.
Güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacak
TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na yazı gönderildiği belirtildi. Açıklamada, TBMM İçtüzüğü'nün 164. maddesi hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Genel merkezde konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından beklenen açıklamayı yaptı:
"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."
'Görüşme ve müzakereler devam ediyor'
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez ise grup toplantısının iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Sönmez, "Grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yoktur. Görüşme ve müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.