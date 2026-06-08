https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/merkez-bankasinin-faiz-karari-ne-olacak-ekonomistlerin-beklentisi-belli-oldu-1106341818.html
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında gerçekleştireceği Para... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T16:11+0300
2026-06-08T16:11+0300
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ekonomi̇
merkez bankası
faiz
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TCMB'nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına yönelik gerçekleştirilen ankete 20 ekonomist katıldı. Ankete göre ekonomistlerin büyük bölümü, haziran ayında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği görüşünde birleşti.Ekonomistlerin faiz kararı beklentisiBeklenti anketine katılan 20 ekonomistin 17'si politika faizinin sabit tutulacağını öngörürken, 3 ekonomist ise 300 baz puanlık faiz artırımı yapılacağını tahmin etti.Ekonomistlerin haziran ayına ilişkin PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 olarak hesaplandı. Böylece piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizini mevcut seviyede koruyacağı yönünde şekillendi.Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.Nisan ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmıştı.
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merkez bankası, faiz
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.
TCMB'nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına yönelik gerçekleştirilen ankete 20 ekonomist katıldı. Ankete göre ekonomistlerin büyük bölümü, haziran ayında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği görüşünde birleşti.
Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi
Beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 17'si politika faizinin sabit tutulacağını öngörürken, 3 ekonomist ise 300 baz puanlık faiz artırımı yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayına ilişkin PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 olarak hesaplandı. Böylece piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizini mevcut seviyede koruyacağı yönünde şekillendi.
Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.
Nisan ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmıştı.