https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atm-uzerinden-sahte-dolar-vurgunu-102-bin-750-sahte-dolari-sisteme-dahil-ettiler-1106341183.html
ATM üzerinden sahte dolar vurgunu: 102 bin 750 sahte doları sisteme dahil ettiler
ATM üzerinden sahte dolar vurgunu: 102 bin 750 sahte doları sisteme dahil ettiler
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda sahte dolarları ATM'lere yükleyerek sisteme dahil eden 9 kişi yakalandı. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T15:26+0300
2026-06-08T15:26+0300
2026-06-08T15:26+0300
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sahte dolar
atm
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Sahte 50 dolarları banka ATM'lere yatıran ve daha sonra farklı ATM'lerden döviz karşılığı Türk lirası çekerek sahte dolarları sisteme dahil eden 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Sahte 50 dolarları sisteme dahil ettiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığını belirledi.Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/bir-milyon-250-bin-dolarlik-ve-655-bin-euroluk-sahte-banknot-ele-gecirildi-3-supheli-tutuklandi-1104696533.html
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sahte dolar, atm, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
sahte dolar, atm, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ATM üzerinden sahte dolar vurgunu: 102 bin 750 sahte doları sisteme dahil ettiler
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda sahte dolarları ATM'lere yükleyerek sisteme dahil eden 9 kişi yakalandı.
Sahte 50 dolarları banka ATM'lere yatıran ve daha sonra farklı ATM'lerden döviz karşılığı Türk lirası çekerek sahte dolarları sisteme dahil eden 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Sahte 50 dolarları sisteme dahil ettiler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığını belirledi.
Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.