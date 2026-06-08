https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/fatihte-tramvay-kazasi-6-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1106351283.html

Fatih'te tramvay kazası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fatih'te tramvay kazası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen tramvay kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T23:21+0300

2026-06-08T23:21+0300

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türki̇ye

türkiye

fatih

i̇stanbul

i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Laleli durağında seyir halindeki tramvay 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın ardından bir süre sürüklenen çocuk, tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.İtfaiye ve diğer ekiplerin çalışmasının ardından Muhammed M. M'nin cenazesi tramvayın altından çıkarılarak morga götürüldü.Kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

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türkiye, fatih, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), kaza, kaza sebebi, trafik kazası