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Fatih'te tramvay kazası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fatih'te tramvay kazası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen tramvay kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Laleli durağında seyir halindeki tramvay 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın ardından bir süre sürüklenen çocuk, tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.İtfaiye ve diğer ekiplerin çalışmasının ardından Muhammed M. M'nin cenazesi tramvayın altından çıkarılarak morga götürüldü.Kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
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türkiye, fatih, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), kaza, kaza sebebi, trafik kazası
türkiye, fatih, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), kaza, kaza sebebi, trafik kazası

Fatih'te tramvay kazası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23:21 08.06.2026
© AA / İlyas KaçarKabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / İlyas Kaçar
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İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen tramvay kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Laleli durağında seyir halindeki tramvay 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarptı.
Çarpmanın ardından bir süre sürüklenen çocuk, tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İtfaiye ve diğer ekiplerin çalışmasının ardından Muhammed M. M'nin cenazesi tramvayın altından çıkarılarak morga götürüldü.
Kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
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