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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/esenyurtta-metrobus-duraginda-cinayet-22-yasindaki-genc-bicaklanarak-olduruldu-1106349353.html
Esenyurt'ta metrobüs durağında cinayet: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Esenyurt'ta metrobüs durağında cinayet: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde metrobüs durağında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sırasında bıçaklanan 22 yaşındaki F.A., kaldırıldığı hastanede... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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esenyurt
metrobüs
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
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Beylikdüzü metrobüs durağında 22 yaşındaki F.A., 18 yaşındaki B.B. ve babası M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan F.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.B. ve babası M.B.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/metrobus-duraginda-yankesicilik-6-kisinin-cep-telefonunu-caldi-1104336601.html
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esenyurt, metrobüs, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
esenyurt, metrobüs, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği

Esenyurt'ta metrobüs durağında cinayet: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

20:00 08.06.2026
© AACevizlibağ Metrobüs Durağı
Cevizlibağ Metrobüs Durağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde metrobüs durağında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sırasında bıçaklanan 22 yaşındaki F.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Beylikdüzü metrobüs durağında 22 yaşındaki F.A., 18 yaşındaki B.B. ve babası M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bıçakla yaralanan F.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.B. ve babası M.B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
TÜRKİYE
Metrobüs durağında yankesicilik: 6 kişinin cep telefonunu çaldı
18 Mart, 10:13
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