https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/esenyurtta-metrobus-duraginda-cinayet-22-yasindaki-genc-bicaklanarak-olduruldu-1106349353.html

Esenyurt'ta metrobüs durağında cinayet: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta metrobüs durağında cinayet: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde metrobüs durağında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sırasında bıçaklanan 22 yaşındaki F.A., kaldırıldığı hastanede... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T20:00+0300

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metrobüs

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği

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Beylikdüzü metrobüs durağında 22 yaşındaki F.A., 18 yaşındaki B.B. ve babası M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan F.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.B. ve babası M.B.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/metrobus-duraginda-yankesicilik-6-kisinin-cep-telefonunu-caldi-1104336601.html

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esenyurt, metrobüs, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği