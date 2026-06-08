‘Beş aylık enflasyon maaşlarda binlerce liralık kayıp yarattı’

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda aylık enflasyon yüzde 1,71; yıllık enflasyon ise yüzde 32,6’ya yükseldi. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon yüzde 16,6 olarak gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) adıyla faaliyetini sürdüren bağımsız akademisyenlerin hesaplamaları TÜİK’in oranlarının oldukça üzerinde. Örneğin ENAG 5 aylık enflasyon toplamını yüzde 23,5 olarak; İstanbul Ticaret Odası ise yüzde 17,7 olarak hesapladı.

Bunun bir yansıması Türkiye’nin dünya enflasyon sıralamasındaki yerinde gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Türkiye dördüncülüğe yükseldi; Arjantin bir alt sıraya indi. Avrupa’da ise Türkiye enflasyon sıralamasında birinci sırada.

Enflasyondaki bu tablodan sonra memur, emekli zamları tartışılmaya başladı. 5 ayda gerçekleşen bu yüzde 16-17’lik enflasyon bize gelir kaybını, enflasyonun tahribatını ifade ediyor. Temmuz’da verilecek zam sadece enflasyonun gelirlerde yarattığı tahribatı telafi edecek. Temmuz’dan sonra gerçekleşecek enflasyon yine ücretlerde, gelirlerdeki erimeyi beraberinde getirecek. Nitekim 20 bin liralık en düşük emekli aylığı bu 5 aylık enflasyon ile birlikte 3 bin 322 lira kayıp yaşamış. 28 bin lira asgari ücret alanlar ise gelirlerinde 4 bin 663 lira kayba uğramış. En düşük memur maaşı 61 bin 890 lira ve bu 5 aylık enflasyonun sonunda memur maaşlarındaki erime 10 bin 280 lira. Temmuz’da verilecek zamla bu telafi edilecek ama ekonomi yönetimi tarafından asgari ücret için bir ara zammın düşünülmediği açıklandı. Dolayısıyla asgari ücretliler kalan 6 ayda da bu kayıpları sürdürmek zorunda kalacaklar.”