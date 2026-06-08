51. Bölge yakınlarında gizemli yeni nesil uçak görüntülendi
© Fotoğraf : 51. bölge yakınlarında termal kamera ile tespit edilen gizemli uçağın kırpılmış ekran görüntüsü. (Project Fear)51. bölge yakınlarında termal kamera ile tespit edilen gizemli uçağın kırpılmış ekran görüntüsü. (Project Fear)
© Fotoğraf : 51. bölge yakınlarında termal kamera ile tespit edilen gizemli uçağın kırpılmış ekran görüntüsü. (Project Fear)
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ABD’nin efsanevi gizli üssü 51. bölge çevresinde termal kamera ile kaydedilen gizemli bir uçak görüntüsü, havacılık dünyasını karıştırdı. 3 Haziran 2026’da Project Fear YouTube kanalı tarafından paylaşılan termal görüntü, kamuoyunda daha önce hiç görülmemiş bir tasarıma sahip bir uçağı gözler önüne serdi.
Kıvrımlı uçurtma kanat yapısına sahip, muhtemelen kuyruksuz olan bu gizemli uçak, termal kamera ile net bir şekilde yakalandı. Görüntü, termal cihazıyla çekildi.
Popüler Uncanny Expeditions YouTube kanalının kurucusu Anders Otteson, görüntünün gerçek olduğunu doğruladı. Otteson, Amerikan havacılık haberleri platformu The Aviationist’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu iyi bir yakalama oldu. Ekipmana dair tavsiyelerde bulundum ve görüntüleri inceledim. Daha önce kaydedilmemiş bir şeydi.
Otteson, uçağın düşük irtifada uçtuğu için planform detaylarının net görüldüğünü belirtti. G
Termal görüntüde egzoz izinin net görünmemesi bazı şüpheleri beraberinde getirdi. Ancak Otteson, benzer koşullarda çekilen savaş uçağı görüntülerini örnek göstererek bunun cihazın otomatik işleminden veya dalga boyundan kaynaklanabileceğini söyledi.
Uçak neye benziyor?
Görüntüde çift motorlu olabileceğini düşündüren testere dişli arka kenar yapısı dikkat çekiyor. Tasarım, daha önce kamuoyuna yansıyan Boeing F-47 (6. nesil NGAD) render’larına büyük benzerlik gösteriyor. Otteson da uçağın “6. nesil NGAD teknoloji demonstratörü” olabileceğini ifade etti.
© Fotoğraf : The X-36 prototype. (U.S. Air Force) The X-36 prototype. (U.S. Air Force)
The X-36 prototype. (U.S. Air Force)
© Fotoğraf : The X-36 prototype. (U.S. Air Force)
Ayrıca 1990’larda NASA ve Boeing tarafından geliştirilen insansız X-36 Tailless Fighter prototipiyle de belirgin benzerlikler taşıyor. X-36, manevra kabiliyeti yüksek kuyruksuz savaş uçağı teknolojilerini test etmek için tasarlanmıştı.
Diğer teoriler ne?
Bazı yorumcular uçağın Çin J-20’sini simüle etmek için kullanılan bir maket olabileceğini öne sürdü. Ancak kanat planformu ve kuyruk yapısı açısından önemli farklar bulunuyor. Bir diğer teori ise 1980’lerde popüler olan hayali F-19 Stealth Fighter ile benzerlik kuruyor.
Soru işaretleri devam ediyor
51. bölge çevresinde gizli test uçuşlarının yapıldığı biliniyor. Uzmanlara göre bölgede fark edilmeden uzun süre kalmak neredeyse imkânsız. Bu nedenle uçağın kasıtlı olarak mı yoksa tesadüfen mi görüntülendiği merak konusu. Bazı yorumcular bunun ABD’nin 6. nesil savaş uçağı programındaki ilerlemeyi rakiplerine göstermek için bilinçli bir hamle olabileceğini söylüyor.