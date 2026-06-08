https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/avrasya-tunelinde-kaza-sonrasi-su-baskini-valilikten-aciklama-geldi-1106328665.html

Avrasya Tüneli’nde kaza sonrası su baskını: Valilikten açıklama geldi

Avrasya Tüneli’nde kaza sonrası su baskını: Valilikten açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza sonrası tünele su dolması paniğe neden oldu. İstanbul Valiliği, bir otomobilin itfaiyeye ait... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T09:47+0300

2026-06-08T09:47+0300

2026-06-08T09:47+0300

türki̇ye

avrasya

avrasya tüneli

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın saat 08.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.Açıklamaya göre, Avrasya Tüneli içerisinde seyreden özel bir otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sistemde bulunan musluk zarar gördü.Söndürme sistemindeki su tünele aktıKazanın ardından patlayan musluk nedeniyle yangın söndürme sistemindeki su tünel içerisine akmaya başladı.Valilik, sosyal medyada ve bazı platformlarda gündeme gelen iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, tünele dolan suyun kaynağının yangın söndürme sistemi olduğunu vurguladı.'Deniz suyuyla bir i̇lgisi bulunmuyor'İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir."Yetkililer, yaşanan durumun teknik bir arızadan kaynaklandığını ve gerekli müdahalenin hızla gerçekleştirildiğini belirtti.Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildiOlayın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Avrasya Tüneli geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı.Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldıValilik tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli'nin saat 09.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açıldığı bildirildi.

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