https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/turkiyede-ara-secim-heyecani-halk-sandik-basina-gitti-1106318515.html
Türkiye'de ara seçim heyecanı: Halk sandık başına gitti
Türkiye'de ara seçim heyecanı: Halk sandık başına gitti
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde bazı yerleşim yerlerinde ara seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul, Diyarbakır, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de çeşitli sebeplerle boşalan... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T14:57+0300
2026-06-07T14:57+0300
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İstanbul’da Şişli, Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy, Pendik, Ümraniye ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerinde halk yeni muhtarlarını seçmek için oy kullanıyor. Şişli Gülbahar Mahallesi’ndeki Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda kurulan 42 sandıkta oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı.Diyarbakır Bağlar’daki Tavşantepe Mahallesi’nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada cezası kesinleşen amca Salim Güran'ın muhtarlık görevi düşürüldü ve ara seçim yapılıyor.Beldeler için seçimÖte yandan ara seçimler belde statüsüne yeniden yükselen Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belde için de devam ediyor.Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesinde, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde ve Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı. Oy kullanma işlemi tüm bölgelerde saat 17.00’ye kadar devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/7-haziranda-secim-var-bu-beldelerde-yasayanlar-sandiga-gidiyor-1106190750.html
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türkiye, diyarbakır, tokat, seçim, sandık, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
türkiye, diyarbakır, tokat, seçim, sandık, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Türkiye'de ara seçim heyecanı: Halk sandık başına gitti
Türkiye genelinde bazı yerleşim yerlerinde ara seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul, Diyarbakır, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de çeşitli sebeplerle boşalan muhtarlık ve belde statüsüne yükselen yerlerin belediye başkanlığı görevleri için sandıklar kuruldu.
İstanbul’da Şişli, Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy, Pendik, Ümraniye ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerinde halk yeni muhtarlarını seçmek için oy kullanıyor.
Şişli Gülbahar Mahallesi’ndeki Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda kurulan 42 sandıkta oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı.
Diyarbakır Bağlar’daki Tavşantepe Mahallesi’nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada cezası kesinleşen amca Salim Güran'ın muhtarlık görevi düşürüldü ve ara seçim yapılıyor.
Öte yandan ara seçimler belde statüsüne yeniden yükselen Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belde için de devam ediyor.
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesinde, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde ve Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı. Oy kullanma işlemi tüm bölgelerde saat 17.00’ye kadar devam edecek.