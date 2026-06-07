https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/turkiyede-ara-secim-heyecani-halk-sandik-basina-gitti-1106318515.html

Türkiye'de ara seçim heyecanı: Halk sandık başına gitti

Türkiye'de ara seçim heyecanı: Halk sandık başına gitti

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde bazı yerleşim yerlerinde ara seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul, Diyarbakır, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de çeşitli sebeplerle boşalan... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T14:57+0300

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sandık

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yüksek seçim kurulu (ysk)

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İstanbul’da Şişli, Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy, Pendik, Ümraniye ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerinde halk yeni muhtarlarını seçmek için oy kullanıyor. Şişli Gülbahar Mahallesi’ndeki Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda kurulan 42 sandıkta oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı.Diyarbakır Bağlar’daki Tavşantepe Mahallesi’nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada cezası kesinleşen amca Salim Güran'ın muhtarlık görevi düşürüldü ve ara seçim yapılıyor.Beldeler için seçimÖte yandan ara seçimler belde statüsüne yeniden yükselen Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belde için de devam ediyor.Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesinde, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde ve Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı. Oy kullanma işlemi tüm bölgelerde saat 17.00’ye kadar devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/7-haziranda-secim-var-bu-beldelerde-yasayanlar-sandiga-gidiyor-1106190750.html

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türkiye, diyarbakır, tokat, seçim, sandık, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)