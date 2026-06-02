7 Haziran'da seçim var: Bu beldelerde yaşayanlar sandığa gidiyor
Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
14:16 02.06.2026 (güncellendi: 14:25 02.06.2026)
Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile ülkenin çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek.
Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Sandık sabah 8'de açılacak

Seçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak. Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak.

Pusuladaki sıralama

Birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralanacak
“Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti.”
