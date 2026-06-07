https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/antalyada-otokoc-servisine-silahli-saldiri-2-supheli-yakalandi-1106323338.html

Antalya’da Otokoç servisine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı

Antalya’da Otokoç servisine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T21:09+0300

2026-06-07T21:09+0300

2026-06-07T21:20+0300

türki̇ye

türkiye

antalya

saldırı

saldırı girişimi

silahlı saldırı

ali koç

rahmi koç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/07/1106323177_0:174:2730:1710_1920x0_80_0_0_5760ab9d9c5b1c4abd8f119612ef7686.jpg

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi’nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahlı saldırı düzenlendi.Polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, yüzü maskeli bir saldırganın binanın ön cephesindeki camlara 2 kurşun sıktığı tespit edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığı ve soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.Olay, İstanbul’daki benzer bir saldırının ardından dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/otokocun-merkezine-silahli-saldiri-polis-inceleme-baslatti-1106311765.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, antalya, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, ali koç, rahmi koç