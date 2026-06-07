https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/antalyada-otokoc-servisine-silahli-saldiri-2-supheli-yakalandi-1106323338.html
Antalya’da Otokoç servisine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı
Antalya’da Otokoç servisine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T21:09+0300
2026-06-07T21:09+0300
2026-06-07T21:20+0300
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Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi’nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahlı saldırı düzenlendi.Polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, yüzü maskeli bir saldırganın binanın ön cephesindeki camlara 2 kurşun sıktığı tespit edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığı ve soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.Olay, İstanbul’daki benzer bir saldırının ardından dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/otokocun-merkezine-silahli-saldiri-polis-inceleme-baslatti-1106311765.html
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türkiye, antalya, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, ali koç, rahmi koç
türkiye, antalya, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, ali koç, rahmi koç
Antalya’da Otokoç servisine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı
21:09 07.06.2026 (güncellendi: 21:20 07.06.2026)
Antalya’nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi’nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahlı saldırı düzenlendi.
Polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, yüzü maskeli bir saldırganın binanın ön cephesindeki camlara 2 kurşun sıktığı tespit edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığı ve soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.
Olay, İstanbul’daki benzer bir saldırının ardından dikkat çekti.