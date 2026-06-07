https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/israil-ordusu-irandan-fuzeler-firlatildi-hava-savunma-sistemi-devrede-1106324236.html
İsrail ordusu: İran'dan füzeler fırlatıldı, hava savunma sistemi devrede
İsrail ordusu: İran'dan füzeler fırlatıldı, hava savunma sistemi devrede
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T22:25+0300
2026-06-07T22:25+0300
2026-06-07T22:36+0300
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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İran'dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığı tespit edildi.İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/iran-israilin-beyruta-saldirisina-kararli-bir-karsilik-verilecek-1106322727.html
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i̇ran, i̇srail, son dakika
İsrail ordusu: İran'dan füzeler fırlatıldı, hava savunma sistemi devrede
22:25 07.06.2026 (güncellendi: 22:36 07.06.2026)
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İsrail ordusu, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İran'dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığı tespit edildi.
İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.