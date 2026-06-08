https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/orta-dogudaki-sicak-saatlerin-ardindan-ilk-acilan-asya-borsalari-negatif-seyrediyor-1106330780.html

Orta Doğu'daki sıcak saatlerin ardından ilk açılan Asya borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu'daki sıcak saatlerin ardından ilk açılan Asya borsaları negatif seyrediyor

Sputnik Türkiye

Asya borsaları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle negatif seyrediyor. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T10:39+0300

2026-06-08T10:39+0300

2026-06-08T10:39+0300

ekonomi̇

asya

borsa

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ABD/İsrail-İran Savaşı'nda tarafların karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Çatışmaların giderek şiddetlenmesi, yakın vadede diplomatik bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik beklentileri zayıflattı.New York borsasında cuma günü görülen satıcılı seyir, yeni işlem haftasında Asya tarafına da yansıdı. Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken Orta Doğu'da artan riskler bölge piyasalarındaki satış baskısının temel nedeni olarak öne çıkıyor.Yatırımcıların yapay zeka ve teknoloji şirketlerini sorgulamalarıyla Güney Kore ve Japonya borsasında sert düşüşler görüldü.Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu ayki toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması da Japonya borsası üzerinde satış baskısı oluşturdu. BoJ'un gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,3 düşüşle 7.484 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,7 değer kaybıyla 64.096 puandan kapandı.Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 düşüşle 3.967 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 24.603 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 73.743 puan seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/israil-ordusu-irandan-fuzeler-firlatildi-hava-savunma-sistemi-devrede-1106324236.html

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