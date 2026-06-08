https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/iran-israile-saldirilar-sona-erdi-1106337956.html

İran: İsrail'e saldırılar sona erdi

İran: İsrail'e saldırılar sona erdi

Sputnik Türkiye

İran, İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğunu açıkladı. Askeri operasyonların askıya alındığı belirtilirken, Lübnan'a saldırılar tekrarlanırsa çok daha... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T14:22+0300

2026-06-08T14:22+0300

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İran-İsrail savaşı ve bölgedeki askeri hareketlilikle ilgili tüm dünyayı sarsan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Tahran Yönetimi, günlerdir süren gerilimin ardından İsrail'e yönelik askeri operasyonların resmi olarak durdurulduğunu ilan etti. Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu hamle, bölgede geçici bir nefes aldırma dalgası yaratsa da Tahran'ın açıklamasına eklediği "Lübnan şartı" yeni bir askeri çatışmanın fitilini ateşleyecek nitelikte.Tahran saldırıları durdurdu: Operasyon tamamlandı mı?İran dış politikası ve askeri kanadından gelen resmi açıklamalara göre, hedeflenen noktaların vurulmasının ardından İsrail'e yönelik hava saldırıları ve füze operasyonları an itibarıyla durduruldu. Yapılan değerlendirmelerde, operasyonun mevcut aşamasının tamamlandığı sinyali verilirken, bu kararın kalıcı bir ateşkes anlamına gelmediği, tamamen İsrail'in askeri adımlarına bağlı olduğu vurgulandı."Lübnan'a saldırılar tekrarlanırsa daha sert vururuz"Açıklamada en dikkat çeken ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran detay ise Lübnan cephesine yönelik oldu. Tahran Yönetimi, İsrail ordusunun bölgedeki diğer aktörleri hedef alması durumunda sessiz kalmayacağını açıkça ilan etti. Yapılan resmi ihtarda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/trumptan-irana-fuzelerinizi-firlattiniz-yeter-artik-1106324409.html

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