https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/bati-basini-fransa-guney-kibrisa-asker-konuslandiracak-1106320902.html

Batı basını: Fransa Güney Kıbrıs'a asker konuşlandıracak

Batı basını: Fransa Güney Kıbrıs'a asker konuşlandıracak

Sputnik Türkiye

Fransa ve Güney Kıbrıs arasında, Akdeniz adasına asker konuşlandırılması konusunda anlaşma imzalanacağı bildirildi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T18:57+0300

2026-06-07T18:57+0300

2026-06-07T19:08+0300

dünya

batı

batı basını

avrupa

fransa

kıbrıs

asker

anlaşma

haberler

akdeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/07/1106320746_0:36:746:456_1920x0_80_0_0_2ec4e777a4877e8d5c0dd44eb68af19a.png

Politico'nun Güney Kıbrıs hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Fransa ve Güney Kıbrıs, Fransız birliklerinin adada konuşlanmasına izin verecek anlaşmayı Pazartesi günü imzalayacak.Haberde, “Fransa ve Kıbrıs Pazartesi günü, Paris'in Akdeniz’deki adaya asker konuşlandırmasına izin veren Statü Anlaşması’nı imzalayacak” ifadelerine yer verildi.Makalede, belgenin Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas tarafından, Avrupa Dışişleri Konseyi'nin gayri resmi toplantısına katıldıkları gün imzalanacağı vurgulanıyor.Habere göre anlaşma, Fransız birliklerin adada konuşlandırılma ve ortak tatbikatlar da dahil olmak üzere tatbikat düzenleme koşullarını ve savunma ortaklığının diğer birçok yönünü belirleyecek.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada Fransa’nın ‘insani amaçlarla’ Kıbrıs’a asker konuşlandıracağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/kuzey-kibristan-fransa-ile-guney-kibris-anlasmasina-tepki-bizim-icin-yok-hukmunde-1105376132.html

batı

fransa

kıbrıs

akdeniz

güney kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı, batı basını, avrupa, fransa, kıbrıs, asker, anlaşma, haberler, akdeniz, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs