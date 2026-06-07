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Batı basını: Fransa Güney Kıbrıs'a asker konuşlandıracak
Batı basını: Fransa Güney Kıbrıs'a asker konuşlandıracak
Sputnik Türkiye
Fransa ve Güney Kıbrıs arasında, Akdeniz adasına asker konuşlandırılması konusunda anlaşma imzalanacağı bildirildi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T18:57+0300
2026-06-07T19:08+0300
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Politico'nun Güney Kıbrıs hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Fransa ve Güney Kıbrıs, Fransız birliklerinin adada konuşlanmasına izin verecek anlaşmayı Pazartesi günü imzalayacak.Haberde, “Fransa ve Kıbrıs Pazartesi günü, Paris'in Akdeniz’deki adaya asker konuşlandırmasına izin veren Statü Anlaşması’nı imzalayacak” ifadelerine yer verildi.Makalede, belgenin Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas tarafından, Avrupa Dışişleri Konseyi'nin gayri resmi toplantısına katıldıkları gün imzalanacağı vurgulanıyor.Habere göre anlaşma, Fransız birliklerin adada konuşlandırılma ve ortak tatbikatlar da dahil olmak üzere tatbikat düzenleme koşullarını ve savunma ortaklığının diğer birçok yönünü belirleyecek.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada Fransa’nın ‘insani amaçlarla’ Kıbrıs’a asker konuşlandıracağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/kuzey-kibristan-fransa-ile-guney-kibris-anlasmasina-tepki-bizim-icin-yok-hukmunde-1105376132.html
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batı, batı basını, avrupa, fransa, kıbrıs, asker, anlaşma, haberler, akdeniz, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs
batı, batı basını, avrupa, fransa, kıbrıs, asker, anlaşma, haberler, akdeniz, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs

Batı basını: Fransa Güney Kıbrıs'a asker konuşlandıracak

18:57 07.06.2026 (güncellendi: 19:08 07.06.2026)
© AP Photo / Fransız askerFransız asker
Fransız asker - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Fransız asker
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Fransa ve Güney Kıbrıs arasında, Akdeniz adasına asker konuşlandırılması konusunda anlaşma imzalanacağı bildirildi.
Politico'nun Güney Kıbrıs hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Fransa ve Güney Kıbrıs, Fransız birliklerinin adada konuşlanmasına izin verecek anlaşmayı Pazartesi günü imzalayacak.
Haberde, “Fransa ve Kıbrıs Pazartesi günü, Paris'in Akdeniz’deki adaya asker konuşlandırmasına izin veren Statü Anlaşması’nı imzalayacak” ifadelerine yer verildi.
Makalede, belgenin Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas tarafından, Avrupa Dışişleri Konseyi'nin gayri resmi toplantısına katıldıkları gün imzalanacağı vurgulanıyor.
Habere göre anlaşma, Fransız birliklerin adada konuşlandırılma ve ortak tatbikatlar da dahil olmak üzere tatbikat düzenleme koşullarını ve savunma ortaklığının diğer birçok yönünü belirleyecek.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada Fransa’nın ‘insani amaçlarla’ Kıbrıs’a asker konuşlandıracağını belirtmişti.
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