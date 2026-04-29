Kuzey Kıbrıs’tan, Fransa ile Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmünde
Kuzey Kıbrıs’tan, Fransa ile Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmünde
Kuzey Kıbrıs’tan, Fransa ile Güney Kıbrıs arasında imzalanacağı duyurulan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'na (SOFA) ilişkin "Söz konusu anlaşma, Kıbrıs Türk halkı... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T18:19+0300
2026-04-29T18:19+0300
2026-04-29T18:20+0300
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığından, Fransa ile Güney Kıbrıs arasında haziranda imzalanacağı duyurulan SOFA'ya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Fransız askeri unsurlarının, Kıbrıs Adası'nda konuşlandırılması, Güney Kıbrıs ile Fransa'nın askeri sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, askeri alanda teknoloji paylaşımı, askeri alanda eğitim faaliyetleri ve askeri tesislere teçhizat desteği sağlanması gibi unsurları içerdiği açıklanan SOFA'ya ilişkin gelişmelerin ‘büyük bir endişeyle’ takip edildiği belirtildi.‘Eşitlik haklarını yok sayıyor’Söz konusu anlaşmanın, "bölgede istikrarın tesisine yönelik işbirliği ve diyalog çabalarını olumsuz etkilediği" belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Bu ve benzeri girişimlerin, "Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu gösterdiği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, haberler
fransa, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, haberler
Kuzey Kıbrıs’tan, Fransa ile Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmünde
18:19 29.04.2026 (güncellendi: 18:20 29.04.2026)
Kuzey Kıbrıs’tan, Fransa ile Güney Kıbrıs arasında imzalanacağı duyurulan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'na (SOFA) ilişkin "Söz konusu anlaşma, Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmündedir" açıklaması yapıldı. Anlaşmanın ‘büyük bir endişeyle’ takip edildiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığından, Fransa ile Güney Kıbrıs arasında haziranda imzalanacağı duyurulan SOFA'ya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Fransız askeri unsurlarının, Kıbrıs Adası'nda konuşlandırılması, Güney Kıbrıs ile Fransa'nın askeri sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, askeri alanda teknoloji paylaşımı, askeri alanda eğitim faaliyetleri ve askeri tesislere teçhizat desteği sağlanması gibi unsurları içerdiği açıklanan SOFA'ya ilişkin gelişmelerin ‘büyük bir endişeyle’ takip edildiği belirtildi.
‘Eşitlik haklarını yok sayıyor’
Söz konusu anlaşmanın, "bölgede istikrarın tesisine yönelik işbirliği ve diyalog çabalarını olumsuz etkilediği" belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Bu tür askeri anlaşmalar, insani amaçlar kisvesi altında, Rum tarafının askeri kapasitesini artırmayı hedeflemekte, Kıbrıs Türk halkının Ada üzerindeki egemen eşit haklarını yok saymakta, iki taraf arasında olduğu kadar bölgesel düzeyde de gerginliğe zemin hazırlamaktadır. Bu tür bir anlaşmayı akdetme ehliyet ve yetkisine sahip olmayan GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkını veya Ada'nın tamamını temsil etme yetkisi de bulunmamaktadır.
Bu ve benzeri girişimlerin, "Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu gösterdiği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Söz konusu anlaşma, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmündedir. Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları yok sayılarak yürütülen bu politikalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinin önemini ve güvenliğimiz açısından vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koymakta, yeni gelişmeler çerçevesinde, güvenliğimizin mutlak temini için Türkiye ile birlikte savunma işbirliğini derinleştirme yönündeki kararlılığımızın haklılığını teyit etmektedir.