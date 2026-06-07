https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/otokocun-merkezine-silahli-saldiri-polis-inceleme-baslatti-1106311765.html
Otokoç'un merkezine silahlı saldırı: polis inceleme başlattı
Otokoç'un merkezine silahlı saldırı: polis inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Otokoç Genel Müdürlüğü’nün Maltepe’de bulunan binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T12:33+0300
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2026-06-07T13:01+0300
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İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü merkezine yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binada 2 kurşun izini gösteren görseller sosyal medyaya yansıdı.İddialara göre kimliği henüz belirsiz maskeli kişiler tarafından binaya yönelik çok sayıda kurşun atıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/fethiye-belediye-baskani-karacaya-silahli-saldiri-6-supheli-tutuklandi-1106051410.html
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maltepe, otokoç otomotiv
Otokoç'un merkezine silahlı saldırı: polis inceleme başlattı
12:33 07.06.2026 (güncellendi: 13:01 07.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Otokoç Genel Müdürlüğü’nün Maltepe’de bulunan binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü merkezine yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binada 2 kurşun izini gösteren görseller sosyal medyaya yansıdı.
İddialara göre kimliği henüz belirsiz maskeli kişiler tarafından binaya yönelik çok sayıda kurşun atıldı.