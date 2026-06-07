https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/otokocun-merkezine-silahli-saldiri-polis-inceleme-baslatti-1106311765.html

Otokoç'un merkezine silahlı saldırı: polis inceleme başlattı

Otokoç'un merkezine silahlı saldırı: polis inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Otokoç Genel Müdürlüğü’nün Maltepe’de bulunan binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T12:33+0300

2026-06-07T12:33+0300

2026-06-07T13:01+0300

türki̇ye

maltepe

otokoç otomotiv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/07/1106312030_12:0:652:360_1920x0_80_0_0_f2953de7bf138bf87a14dfb6bc980e8e.jpg

İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü merkezine yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binada 2 kurşun izini gösteren görseller sosyal medyaya yansıdı.İddialara göre kimliği henüz belirsiz maskeli kişiler tarafından binaya yönelik çok sayıda kurşun atıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/fethiye-belediye-baskani-karacaya-silahli-saldiri-6-supheli-tutuklandi-1106051410.html

türki̇ye

maltepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maltepe, otokoç otomotiv