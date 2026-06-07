Ahmet Hakan: Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar?

Peki bu kurtarır mı? Ne yazık ki kurtarmaz. Benim Rahmi Koç’a bir tavsiyem var. Şöyle bir özür metnini paylaşsın: “Çok büyük bir münasebetsizlik yaptım. Resmen halt ettim. Anlattığım fıkrayla Kürt kadınlarının iffetine dil uzattım. Başta Kürt kadınları olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. Beni affetsinler. Saygılarımla. Rahmi Koç.” Ardından da bu özür metnini Kürtçeye çevirtip paylaşsın. Kesin, sonuç alıcı, net bir toparlama olur mu bilmem ama bir yumuşama getireceğine eminim.