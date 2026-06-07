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Ahmet Hakan: Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar?
Ahmet Hakan: Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar?
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İş insanı Rahmi Koç hakkında anlattığı fıkra sebebiyle soruşturma başlatılırken gazeteci Ahmet Hakan, gündemi "Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar?" başlıklı... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
rahmi koç
ahmet hakan
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İzmir'deki bir hastane açılışında 'Kürt kadınları ve tıp doktorlarını aşağıladığı' gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç, olayla ilgili dün özür açıklaması yaptı. Koç açıklamasında şunları kaydetti: "Kamuoyuna Açıklama: Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla, Rahmi M. Koç."Gazeteci Ahmet Hakan köşesinde şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/devlet-bahceliden-rahmi-koc-hakkinda-baslatilan-sorusturmaya-iliskin-aciklama-hedef-alinmasini-1106305330.html
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rahmi koç, ahmet hakan, akın gürlek
rahmi koç, ahmet hakan, akın gürlek

Ahmet Hakan: Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar?

09:22 07.06.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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İş insanı Rahmi Koç hakkında anlattığı fıkra sebebiyle soruşturma başlatılırken gazeteci Ahmet Hakan, gündemi "Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar?" başlıklı bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.
İzmir'deki bir hastane açılışında 'Kürt kadınları ve tıp doktorlarını aşağıladığı' gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç, olayla ilgili dün özür açıklaması yaptı.
Koç açıklamasında şunları kaydetti:
"Kamuoyuna Açıklama: Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla, Rahmi M. Koç."
Gazeteci Ahmet Hakan köşesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir fıkra anlattı Rahmi Koç. Kürt kadınlarının iffetine dil uzatan bir fıkra. Tepkiler çığ gibi.

Peki bu kurtarır mı? Ne yazık ki kurtarmaz. Benim Rahmi Koç’a bir tavsiyem var. Şöyle bir özür metnini paylaşsın: “Çok büyük bir münasebetsizlik yaptım. Resmen halt ettim. Anlattığım fıkrayla Kürt kadınlarının iffetine dil uzattım. Başta Kürt kadınları olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. Beni affetsinler. Saygılarımla. Rahmi Koç.” Ardından da bu özür metnini Kürtçeye çevirtip paylaşsın. Kesin, sonuç alıcı, net bir toparlama olur mu bilmem ama bir yumuşama getireceğine eminim.
Zenginlerin en zengini olursan yargı sana hiçbir şey yapmaz, yapamaz. Dokunulmaz olursun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, savcılığın Rahmi Koç hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili olarak yaptığı paylaşımla... İşte bu algıyı yerlere çaldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
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Devlet Bahçeli'den Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama: 'Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz'
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