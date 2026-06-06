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Devlet Bahçeli'den Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama: 'Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz'
Devlet Bahçeli'den Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama: 'Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle soruşturma başlatılmasının 'yanlış'... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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rahmi koç
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin başlattığı resen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Koç Topluluğu'nun 100 yıldır ülkenin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Bahçeli, topluluğun, istihdama katkı sağlayan 'güzide' yatırımlarının yanı sıra Türkiye'nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyet'in yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kurt-kadin-fikrasi-sonrasi-rahmi-koc-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106299102.html
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türkiye, rahmi koç, devlet bahçeli, i̇zmir, mhp
türkiye, rahmi koç, devlet bahçeli, i̇zmir, mhp

Devlet Bahçeli'den Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama: 'Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz'

19:22 06.06.2026
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© Didem Mente
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle soruşturma başlatılmasının 'yanlış' olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin başlattığı resen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Koç Topluluğu'nun 100 yıldır ülkenin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Bahçeli, topluluğun, istihdama katkı sağlayan 'güzide' yatırımlarının yanı sıra Türkiye'nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyet'in yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.
Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

Tam da 100. kuruluş yıl dönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde yine aynı topluluğa ait olan İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.

Rahmi Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
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'Kürt kadın' fıkrası sonrası Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
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